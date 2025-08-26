Uppgraderingspaket I5 14600kf, Asus b760, 32GB ram

Forum Övrigt Nyhetskommentarer Annonskommentarer Tråd

Hej, funderar att sälja mitt mobo med tillbehör.

* ASUS ProArt B760-Creator D4
* Kingston Fury 32gb(4x8)DDR4 3600MHz CL 16 Renegade
* I5 14600KF

Moderkort köpt 2024/08/26 på inet
Minnen köpt i 2 omgångar på inet senast 2023/10/16
Processorn köpt på proshop 2024/09/10

Använt väldigt lite pga småbarn hemma
Har använt senaste bios uppdatering hela tiden och har aldrig haft några problem med bluescreens och liknande.
Gått svalt med en liquid freezer 2 .
Kommer skicka med kvitton och kartonger till alla komponenterna

Skickar givetvis mot förskott.

Kör bud tills jag känner mig nöjd, även köp nu om jag känner budet är rätt.

Bilder kan fixas senare under veckan.

Mvh

Nytt bud: 2 000 kr + frakt (hänsyn till att cpu går för 1000kr om räknar med bf6)
2100+frakt

2200:-

2300+ frakt

2400 + frakt

2600:- plus frakt

