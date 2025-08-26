Uppgradera gammal build

Jag skulle mycket mer tippa på att det är hdmi sladden eller hdmi kontakten på skärmen som glappar, ifall inte datorn stängs av. Stängs den av är det såklart något annat fel.
Angående ljud så är det ju fläkten. På grund av spelet antar jag att det är grafikkortet som belastas mer, alltså det aom låter.
Saker du kan göra förutom att köpa nytt kort är:
1: Justera fläktkurvan ifall det inte blir för varmt.
2: Undervolta
3: Byta kylpasta
Nej det är inte glapp med sladden, jag testade med 3 olika skärmar och sladdar, det problem jag hade innan jag ändra motherboard va att det tog mig typ 30 min att försöka starta datorn för att få "tur" att skärmen skulle komma upp eller vad man säger, för datorn startades men ingen bild kom.
Så jag va inne och läste lite och det såg ut att vara psu problem trodde jag, men nu har jag endast ett nytt motherboard och inte haft problmbet sedan.
Ah okay det ger mening att grafikkortet belastas mer, så om jag skaffar ett nytt kort som är bättre antar jag det hade låttit mindre?
Tack för svar btw
Ja nytt kraftfullare (egentligen effektivare) kort för samma fps bör låta mindre, men så beroende på kylaren också såklart (finns stor skillnad mellan modeller). Däremot kan du försöka få ner tystnaden med de tips jag skrev på ditt nuvarande kort.
Tillbaks till signalproblemet, då är det mycket möjligt att moderkort och/eller ram (kan vara deras kompabilitet) som är problemet igen. Menar inte att det är omöjligt att det är psun men känns som ett konstigt symptom isf. Har ditt moderkort någon debug led och i så fall lyser det någon färg när du inte får bild?
Registrerad
Jan 2012
Känns som ett väldigt udda symptom på att PSU skulle vara dålig. Har du skärmen inkopplad i moderkortet eller grafikkortet?
Dålig kabel alternativt dålig kontakt i antigen skärm eller dator känns som mest troligt. Du har inte möjlighet att prova med en annan skärm?
Ja jag kommer testa tipsen för att få det att låta mindre innan jag köper ett nytt.
Okej så det kan vara med ram att göra men, det trodde jag inte. Har ingen anning om debug led, men när jag hade problmet innan med det gammla motherboard så startade jag min dator och väntade några sekunder om bilden skulle komma eller inte, när det inte kom stängde jag bara av det och starta den igen tills det kom.
Väldigt konstigt, men har inte haft det problem i några dagar sen jag ändra motherboard, men vill ändå uppgradera min dator för den är lite gammal.
Jag hade/har det inkopplad till grafikkortet, väldigt konstigt ja. Va som sagt tvungen att starta och stänga min dator för att "hoppas" bilden skulle komma på skärmen, men nu efter jag ändrat motherboard har jag inte haft det problem.
Jag har testat med 3 andra skärmar och sladdar innan jag köpte motherboard och sen jag ändrat motherboard har jag haft 0 problem med att skärmen
Kom och tänka på, ifall du bytt skärm och sladd men ej gpu kan glappet vara på själva gpu kontakten ju.
