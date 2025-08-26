Uppgradera gammal build

Hej, jag gör detta så kort som möjligt eftersom jag inte har mycket datorkunskap.

Här är min nuvarande setup: https://pcpartpicker.com/list/fqvynp

Jag uppgraderade nyligen moderkortet, men jag vill uppgradera datorn ytterligare. Jag tror att psu är igång med att dö, för ibland får jag slumpmässigt "hdmi ingen signal". Innan jag köpte det nya moderkortet var jag också tvungen att försöka starta datorn som en gammal bil för att något skulle visas på skärmen.

Kan notera jag endast spelar wow och life is strange.

Samt en till fråga, när jag spelar wow låter min dator inte så mycket men när jag spelar life is strange låter min dator extremt mycket, vad kan jag göra åt detta?

Tack om någon nu ens svarar!