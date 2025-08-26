Köpråd för olika paket av delar

milton923
Hej funderar på en ny dator och har dessa följande på rea. Jag spelar mest lätta spel som cs, valorant etc men ibland ville kunna köra spel som cyberpunk och hogwarts legacy etc. Tänker mest på den för 7000kr, verkar vara väldigt prisvärd. Är det värt att slänga in 1500kr mer för 5060 och vattenkylning eller ger det inte så mycket mer för pengarna. Undrar också om det är faktiskt är värt och köpa dessa paket eller om man hade fått mer prestanda för pengarna om man byggde eget och valde andra delar.
https://www.elgiganten.se/product/gaming/datorkomponenter/elg... 7000 kr
https://www.elgiganten.se/product/gaming/datorkomponenter/elg... 8500kr
Tack!
Förstår inte riktigt... Priserna i länkarna är ca 12 000kr för båda?
En 4060 är ju en generation gammal, men har du möjlighet att köpa den för 7000 är det väll ganska hyffsat ungefär vad begagnat priserna ligger på för motsvarande system.
Vattenkylning ger ingen prestanda ökning i detta fall, och personligen skulle jag nog se det som en nackdel med kortare livslängd och ökat underhållsbehov.
