Köpråd för olika paket av delar

Förstår inte riktigt... Priserna i länkarna är ca 12 000kr för båda?

En 4060 är ju en generation gammal, men har du möjlighet att köpa den för 7000 är det väll ganska hyffsat ungefär vad begagnat priserna ligger på för motsvarande system.

Vattenkylning ger ingen prestanda ökning i detta fall, och personligen skulle jag nog se det som en nackdel med kortare livslängd och ökat underhållsbehov.