Dell E5520 (Core i5 2520M, 8GB DDR3, ingen disk, inget batteri)

Rensar lite hemma och har denna till någon som kan behöva den till nåt projekt.

Det är en 15,6" Dell E5520 utan batteri och disk. Laddare medföljer. Se bifogade bilder för mer info. Det finn nätverksuttag och en USB på baksidan också (nådde max antal bilder i annonsen tyvärr)

Kan hämtas i Malmö eller skickas mot fraktkostnad och gärna en peng till Barncancerfonden (inget krav).

Tar den gärna!:)

Den är din! Skickar PM

