Äldre skärmar (utan och med fot) 19-22"

Skänker 3 skärmar (smuts och damm medföljer gratis). Två utan fot, en med. Strömkablar medföljer inte (vanlig datorkabel).

1) Vänster utan fot: Philips 223V5L

2) Höger utan fot: Samsung 203B

3) Med fot: Dell 19" E198WFPv

Kan hämtas i Malmö. De utan fot kan skickas mot fraktkostnad och gärna en peng till Barncancerfonden (inget krav). Den med fot blir för jobbig att skicka, har inga bra kartonger.

