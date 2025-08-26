Observera att samma trivselregler gäller i kommentarstrådarna som i övriga forumet och att brott mot dessa kan leda till avstängning. Kontakta redaktionen om du vill uppmärksamma fel i artikeln eller framföra andra synpunkter.
Resa: Hälften av platserna paxade till Expedition Taiwan
Visa signatur
Edin Mehinovic, SweClockers.com
andra94
Administrativ avgift ★
●
Visa signatur
Jonsbo i100| 7950x3D | B650-i | 2x16GB DDR5 CL30@6000 | 2TB m.2 | 4090 TUF | SF600 | Samsung G9 49 OLED | Quest Pro | Noctua fans | Custom loop
Visa signatur
Edin Mehinovic, SweClockers.com
Verdurakh
Medlem ★
●
Visa signatur
Fractal Design Node 304 -> ASUS ROG Strix B650E-I Gaming WIFI -> AMD Ryzen 7 7800X3D 4. 2GHz 104MB -> Thermalright Peerless Assassin 120 SE Svart -> MSI GeForce RTX 4070 VENTUS 2X E 12G OC -> G.Skill 32GB (2x16GB)DDR5 6000MHz CL30 Trident Z Ne -> Seasonic FOCUS Plus 650W Gold -> 2 x WD BLACK SN850X SSD 2TB
Hcz
Medlem ★
●
shugge
Medlem ★
●
Visa signatur
Fractal Define 7 | Seasonic Prime Titanium 850W | ROG STRIX B550-E GAMING | AMD Ryzen 7 5800X3D | Thermalright TRUE copper w. 2x Noctua NF-A12x25 | 32GB TridentZ RGB 3600C16 | Asus GeForce RTX 4090 TUF Gaming OC | Samsung 980 Pro 1Tb | Samsung 970 EVO 1Tb | 2x Samsung 850 EVO 1Tb @ RAID1 | Samsung 870QVO 4Tb | Acer Predator X34
Daemon
Hedersmedlem ★
●
Visa signatur
*-<|:C-<-<
Nytt namn, samma bismak.
andra94
Administrativ avgift ★
●
Visa signatur
Jonsbo i100| 7950x3D | B650-i | 2x16GB DDR5 CL30@6000 | 2TB m.2 | 4090 TUF | SF600 | Samsung G9 49 OLED | Quest Pro | Noctua fans | Custom loop
Alling
99:e percentilen ★
Testpilot
●
Visa signatur
Skrivet med hjälp av Better SweClockers
Senast redigerat
Visa signatur
Edin Mehinovic, SweClockers.com