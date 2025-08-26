Forum Övrigt Nyhetskommentarer Tråd

Resa: Hälften av platserna paxade till Expedition Taiwan

1
Skriv svar
Permalänk
Melding Plague

Resa: Hälften av platserna paxade till Expedition Taiwan

Intresset är stort kring SweClockers Expedition Taiwan som går av stapeln den 27 januari – 3 februari 2026.

Läs hela artikeln här

Visa signatur

Observera att samma trivselregler gäller i kommentarstrådarna som i övriga forumet och att brott mot dessa kan leda till avstängning. Kontakta redaktionen om du vill uppmärksamma fel i artikeln eller framföra andra synpunkter.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Geeks
Grundare

Mycket kul att det gått så fort, nu tror jag att andra hälften blir knöligare och det är ju ett par månader kvar till avresa så förstår att många inte kan ta beslut än. Så därför spammar jag er lite på ettan, så vi når så många som möjligt.

Skriv gärna i tråden även om du är sugen men inte redo att anmäla intresse än - det hjälper mig avgöra intresset i stort. Det här är verkligen något som vore superkul att bygga vidare på! Desto roligare att denna resa ser ut att bli av nu!

Visa signatur

Edin Mehinovic, SweClockers.com

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Administrativ avgift
Skrivet av Edin:

Mycket kul att det gått så fort, nu tror jag att andra hälften blir knöligare och det är ju ett par månader kvar till avresa så förstår att många inte kan ta beslut än. Så därför spammar jag er lite på ettan, så vi når så många som möjligt.

Skriv gärna i tråden även om du är sugen men inte redo att anmäla intresse än - det hjälper mig avgöra intresset i stort. Det här är verkligen något som vore superkul att bygga vidare på! Desto roligare att denna resa ser ut att bli av nu!

Gå till inlägget

Jag är på om du bjuder Däremot tycker jag ex @Yoshman borde få lite rabatt

Visa signatur

Jonsbo i100| 7950x3D | B650-i | 2x16GB DDR5 CL30@6000 | 2TB m.2 | 4090 TUF | SF600 | Samsung G9 49 OLED | Quest Pro | Noctua fans | Custom loop

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Geeks
Grundare
Skrivet av andra94:

Jag är på om du bjuder Däremot tycker jag ex @Yoshman borde få lite rabatt

Gå till inlägget

Jag är också på om jag bjuder 😅, men då ser det ekonomiskt brunt ut.

Visa signatur

Edin Mehinovic, SweClockers.com

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Oj det där ser riktigt kul ut.
Ganska saftig summa för få dagar men fortfarande inget jag skulle kunna få till själv.

inget alternativ från Landvetter?

Visa signatur

Fractal Design Node 304 -> ASUS ROG Strix B650E-I Gaming WIFI -> AMD Ryzen 7 7800X3D 4. 2GHz 104MB -> Thermalright Peerless Assassin 120 SE Svart -> MSI GeForce RTX 4070 VENTUS 2X E 12G OC -> G.Skill 32GB (2x16GB)DDR5 6000MHz CL30 Trident Z Ne -> Seasonic FOCUS Plus 650W Gold -> 2 x WD BLACK SN850X SSD 2TB

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Detta ska bli grymt skoj!
@Alling du ska inte med? När vi vi ändå ska dela hytt på Moderskeppet kan vi dela rum i Taiwan 🤪 Nästan samma sak?

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Jag hade gärna hängt med, om jag hade haft tillräckligt med semesterdagar kvar 🥺

Visa signatur

Fractal Define 7 | Seasonic Prime Titanium 850W | ROG STRIX B550-E GAMING | AMD Ryzen 7 5800X3D | Thermalright TRUE copper w. 2x Noctua NF-A12x25 | 32GB TridentZ RGB 3600C16 | Asus GeForce RTX 4090 TUF Gaming OC | Samsung 980 Pro 1Tb | Samsung 970 EVO 1Tb | 2x Samsung 850 EVO 1Tb @ RAID1 | Samsung 870QVO 4Tb | Acer Predator X34

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Hedersmedlem
Skrivet av Edin:

då ser det ekonomiskt brunt ut.

Gå till inlägget

Noctua-sponsen trillar in.

Visa signatur

*-<|:C-<-<

Nytt namn, samma bismak.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Administrativ avgift
Skrivet av Edin:

Jag är också på om jag bjuder 😅, men då ser det ekonomiskt brunt ut.

Gå till inlägget

Tror du Noctua sponsrar om vi tar på oss våra bruna hoodies? Hoppas du äger en annars får du göra en recension! <3

Visa signatur

Jonsbo i100| 7950x3D | B650-i | 2x16GB DDR5 CL30@6000 | 2TB m.2 | 4090 TUF | SF600 | Samsung G9 49 OLED | Quest Pro | Noctua fans | Custom loop

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
99:e percentilen
Skrivet av Hcz:

Detta ska bli grymt skoj!
@Alling du ska inte med? När vi vi ändå ska dela hytt på Moderskeppet kan vi dela rum i Taiwan 🤪 Nästan samma sak?

Gå till inlägget

Oooooo, den här nyheten väckte ju min inre Borlängegrabb! Men jag flyttade till ett dyrare boende för en vecka sedan, så vågar mig inte på ett ekonomiskt åtagande av den graden just precis nu.

Visa signatur

Skrivet med hjälp av Better SweClockers

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Geeks
Grundare
Skrivet av andra94:

Tror du Noctua sponsrar om vi tar på oss våra bruna hoodies? Hoppas du äger en annars får du göra en recension! <3

Gå till inlägget

@Emil vi vill ha spons och bruna hoodies! 😅

Skrivet av Alling:

Oooooo, den här nyheten väckte ju min inre Borlängegrabb! Men jag flyttade till ett dyrare boende för en vecka sedan, så vågar mig inte på ett ekonomiskt åtagande av den graden just precis nu.

Gå till inlägget

Nja, för dig som är van att skapa innehåll kanske vi kan övertala någon att bekosta resa mot någon slags vlogg / innehåll på SweClockers kring ens egna upplevelser på resan. Om någon är intresserad kan vi ju göra ett försök iaf!

Senast redigerat
Visa signatur

Edin Mehinovic, SweClockers.com

Redigera
Citera flera Citera
1
Skriv svar