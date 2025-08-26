Resa: Hälften av platserna paxade till Expedition Taiwan

Mycket kul att det gått så fort, nu tror jag att andra hälften blir knöligare och det är ju ett par månader kvar till avresa så förstår att många inte kan ta beslut än. Så därför spammar jag er lite på ettan, så vi når så många som möjligt.

Skriv gärna i tråden även om du är sugen men inte redo att anmäla intresse än - det hjälper mig avgöra intresset i stort. Det här är verkligen något som vore superkul att bygga vidare på! Desto roligare att denna resa ser ut att bli av nu!