5070 Ti, Budget runt 30k/ Inet

Har en vän som behöver bygga en dator på Inet med 5070Ti.
Budget är runt 30k, några K över funkar bra om det krävs.

Tar gärna emot alla tips.

MVH

https://www.inet.se/lista/2SJ27/made86

Lite märklig budget, för 30k får du enkelt in ett RTX 5080 med pengar över. Om det måste vara ett RTX 5070 Ti går det enkelt att bygga för 20-25k

Varför vaska pengar på ram, ssd och psu 😭

Om man skulle sätta budgeten till 20k med 5070. Vad går man då?

Om man skulle sätta budgeten till 20k med 5070. Vad går man då?

Lite märklig budget, för 30k får du enkelt in ett RTX 5080 med pengar över. Om det måste vara ett RTX 5070 Ti går det enkelt att bygga för 20-25k

Är öppen för förslag, men har hört att 5070ti är mer värde för pengarna, är dock ingen expert

Vänta på super korten om det inte är bråttom?

5070ti är mer valuta för pengarna jämfört med 5080 men bryr man sig inte alls om rt eller dlss så är 9070xt ännu mer valuta för pengarna.

Är öppen för förslag, men har hört att 5070ti är mer värde för pengarna, är dock ingen expert

Det sista förslaget du fick precis ovan för knappt 20k är prisvärt. Du kan byta 9070 XT mot 5070 ti om du hellre vill köra Nvidia, för knappt ett par tusen extra.

Tyvärr Nvidia, datorn är inte till mig

Varför vaska pengar på ram, ssd och psu 😭

Varför inte föreslå ett eget bygge istället?

Med lite över 30k får man in ett rtx 5090.

Pengarna är inte problem, tänk inte på priset vill ha så bra dator som möjlig med 5070Ti alternativt 5080, samt ryzen 7 9800X3D gärna

Pengarna är inte problem, tänk inte på priset vill ha så bra dator som möjlig med 5070Ti alternativt 5080, samt ryzen 7 9800X3D gärna

Men vad ska det användas till? Och ifall endast gaming, vilka spel & inställningar och vad vill uppnås?

Gaming, Cod, Battlefield osv samt lite streaming.

