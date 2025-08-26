Forum Mjukvara Microsoft Windows Tråd

Kan inte använda uTorrent med mobilen inkopplad

Kan inte använda uTorrent med mobilen inkopplad

Om jag öppnar uTorrent på datorn med min Samsung S25+ inkopplad via USB eller om jag sätter i den med uTorrent igång så ser det bara ut så här, även om jag väljer bara ladda på mobilen.

Vet inte vad jag ska göra för att få bort skiten? Vet inte vad det är och vill bara att det ska försvinna och aldrig komma tillbaks.
Det enda jag kan göra är att koppla ur mobilen, döda uTorrent i taskmanager och öppna det igen. Men hur gör jag för att det aldrig ska komma upp igen även om jag har mobilen inkopplad till datorn?

Byt till annan torrentklient? Till exempel Qbittorrent.

uTorrent är förlegat, använd qBittorrent.

press nu1mlock

Man kan ställa in usbporten för olika funktioner i Android och det låter ju som du inte har den inställd bara för laddning utan som lagringsenhet eller nätverksenhet så prova att konfa om telefonen så att porten bara är för laddning om du inte vill använda den till nån typ av dataöverföring.

Skrivet av mrqaffe:

Man kan ställa in usbporten för olika funktioner i Android och det låter ju som du inte har den inställd bara för laddning utan som lagringsenhet eller nätverksenhet så prova att konfa om telefonen så att porten bara är för laddning om du inte vill använda den till nån typ av dataöverföring.

Jag har testat att ha på bara laddning, det gör ingen skillnad när min S25+ är inkopplad, detta på bilden kommer upp varenda gång och verkar inte gå att stänga på något sätt. Om jag har min gamla mobil inkopplad så kommer inte den här skiten upp vare sig jag har bara laddning, filöverföring eller delning via USB.

Byt till qBittorrent. Är praktiskt taget uTorrent men inte ruttet.

Skrivet av lambdan:

Byt till qBittorrent. Är praktiskt taget uTorrent men inte ruttet.

Går det att byta och ”behålla” de torrents man är färdig med och fortsätta dela dessa, samt de som ligger i kö för att laddas ner ligger kvar?

