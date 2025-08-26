spoon_
Säljer min noblechairs ICON Black Edition, PU-hybrid klädsel. Den är i bra skick, använd ungefär ett år.
Information om stolen: https://www.inet.se/produkt/6608686/noblechairs-icon-black-ed...
Om du vill ha mer bilder eller har några frågor skicka ett meddelande.
1500 kronor eller budgivning.
Intresserad. Har du möjlighet att skicka den och vad skulle isåfall det landa på ?
Bjuder 1000:- och hämtning!?
Intresserad. Har du möjlighet att skicka den och vad skulle isåfall det landa på ?
Tyvärr inte, den hämtas på plats.
