Säljer min noblechairs ICON Black Edition, PU-hybrid klädsel. Den är i bra skick, använd ungefär ett år.

Information om stolen: https://www.inet.se/produkt/6608686/noblechairs-icon-black-ed...

Om du vill ha mer bilder eller har några frågor skicka ett meddelande.

1500 kronor eller budgivning.

Läs hela annonsen här