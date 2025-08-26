Forum Övrigt Nyhetskommentarer Tråd

Corsair lanserar Xeneon Edge – touchskärm på 14,5 tum

1
Skriv svar
Permalänk
Melding Plague

Corsair lanserar Xeneon Edge – touchskärm på 14,5 tum

Skärmen går att köra på skrivbordet eller fästs i ett chassi med magneter.

Läs hela artikeln här

Visa signatur

Observera att samma trivselregler gäller i kommentarstrådarna som i övriga forumet och att brott mot dessa kan leda till avstängning. Kontakta redaktionen om du vill uppmärksamma fel i artikeln eller framföra andra synpunkter.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

För det priset hade jag hellre köpt en riktig skärm att ha som extra... Jisses.

Visa signatur

//Gelantious
I heard life sucks, that''s why I''m glad I don''t have one.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Ehum, aliexpress ....

Visa signatur

| Z790 Formula | 14900KS | 48GB@8000 | 4090 Strix | Corsair AX1600i | O11 Evo XL | Optimus Waterblocks |
| WD SN850X 1TB | WD SN850X 4TB | Keychron Q6 / G Pro Wireless | LG42C2 | Valve Index | Meta Quest 3 |
| RME ADI-2 DAC FS | Fostex TH-X00 | Audeze Maxwell | XBX | PS5 | Switch | Steam Deck | Simagic Alpha U |
http://steamcommunity.com/id/Kruxarn

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Kul med någon annorlunda pryl, men för det priset finns det mycket annat (inkludert med större skärm) man potentiellt kan köpa istället. Ta t.ex.
- en surfplatta (och få ganska mycket av samma funktionalitet om man vill, och mycket annat också)
- en 50-tums TV (!) (som visserligen inte alls fyller samma "behov", men det är spännande att se hur nischprodukter prissätts jämfört med produkter med större försäljningsvolym)

Visa signatur

Dator: Ja
Telefon: Ja

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Musikälskare

3000 pix, maj gadd

Visa signatur

❀ Monitor: ASUS Swift 27" @ 1440p/165Hz ❀ CPU: Ryzen 7700X ❀ Cooling: Corsair H170i ELITE 420mm ❀ GPU: MSI 3080 Ti SUPRIM X ❀ Memory: Corsair 32GB 6000Mhz DDR5 Dominator ❀ Motherboard: ASUS Crosshair X670E Hero ❀ M.2: Samsung 980 Pro ❀ PSU: Corsair HX1200 ❀ Chassi: Corsair 7000X ❀ Time Spy: 19 340

📷 Mina fotografier
🎧 Vad lyssnar du på just nu?

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av Krux:

Ehum, aliexpress ....

Gå till inlägget

??

Skrivet av flashen:

3000 pix, maj gadd

Gå till inlägget

Fast är det så himla farligt? Det är ju trots allt en något nischad produkt så även fast 2000 kr hade känts rimligare så är det ju en specialare så då brukar de också vara något dyrare.

Eller en klassiker: om du tycker att den är för dyr är den inte för dig 😂

Självklart inte exakt samma sak men jag kan rekommendera att man, förutsatt att den funkar för samma behov, skaffar en ultrawide-skärm istället. En skärm + 3000 kr så kan man ändå få en ganska nice 21:9.

Redigera
Citera flera Citera
1
Skriv svar