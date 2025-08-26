Corsair lanserar Xeneon Edge – touchskärm på 14,5 tum

Skrivet av Krux: Ehum, aliexpress .... Gå till inlägget

??

Skrivet av flashen: 3000 pix, maj gadd Gå till inlägget

Fast är det så himla farligt? Det är ju trots allt en något nischad produkt så även fast 2000 kr hade känts rimligare så är det ju en specialare så då brukar de också vara något dyrare.

Eller en klassiker: om du tycker att den är för dyr är den inte för dig 😂

Självklart inte exakt samma sak men jag kan rekommendera att man, förutsatt att den funkar för samma behov, skaffar en ultrawide-skärm istället. En skärm + 3000 kr så kan man ändå få en ganska nice 21:9.