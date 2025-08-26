Forum Datorkomponenter Processorer, moderkort och minnen AMD Tråd

Borde jag skaffa ett nytt moderkort?

Borde jag skaffa ett nytt moderkort?

Sitter och funderar på om jag ska uppgradera till ett 9800x3d från ett intel ultra core i7 265k. Jag spelar mycket cpu krävande spel som valorant och cs. Skulle jag uppgradera måste jag köpa ett nytt moderkort, är det värt det att köpa nytt moderkort och cpu? (min gpu är 5070ti)

Skrivet av Hingsten:

Sitter och funderar på om jag ska uppgradera till ett 9800x3d från ett intel ultra core i7 265k. Jag spelar mycket cpu krävande spel som valorant och cs. Skulle jag uppgradera måste jag köpa ett nytt moderkort, är det värt det att köpa nytt moderkort och cpu? (min gpu är 5070ti)

tycker inte det är värt att gå från en 265k till en 9800x3d nej, om du inte har typ elon musk pengar som bara ligger och skramlar

Helt klart värt det om du kör cpu tunga spel.

Mvh

Det fanns säkert en anledning till att du valde Intels plattform när du köpte den, för spelprestanda var gissningsvis inte det primära? Har den anledningen ändrats?

Skrivet av blunden:

Det fanns säkert en anledning till att du valde Intels plattform när du köpte den, för spelprestanda var gissningsvis inte det primära? Har den anledningen ändrats?

Jag köpte den billigt på elgiganten för jag jobbar där. Jag spelar enbart och nu i efterhand vill ha den bästa spel cpun.

Skrivet av Hingsten:

Jag köpte den billigt på elgiganten för jag jobbar där. Jag spelar enbart och nu i efterhand vill ha den bästa spel cpun.

Aha, ok. Kolla lite recensioner och jämför. Misstänker att 9800X3D kommer prestera betydligt bättre i sådana spel, men det är inget jag har personlig erfarenhet av eftersom jag inte spelar någon av de spelen och samtidigt normalt kör med GSYNC aktiverat, så är ändå begränsad till 165 Hz med mina nuvarande skärmar.

