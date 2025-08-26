Forum Övrigt Nyhetskommentarer Tråd

Melding Plague

Kampanj: SweClockers Hexagon XXL Musmatta (-40%)

Nu finns 200 exemplar av denna klassiker till kampanjpris – vi behöver göra plats för nya motiv.

Läs hela artikeln här

Medlem

Har den från första omgången den såldes och den är lika fin nu som då. Ett av de bättre accessoar-köpen jag gjort till min dator!

Medlem

Det är taget!

Medlem

Har haft en tanke på att köpa en i typ 15år kanske. Nu blev det insta purch.

"Det krävs talang för att lira hårdrock medan det räcker med en taskig barndom för att spela hiphop"

Expertgissare

Har också en från första vågen (av detta mönster) och är lika fin ännu, så kvaliteten är det inget fel på.
Lite sugen på en till blir man nu

FD Meshify C -|- X570 AORUS ELITE -|- Ryzen 7 3700X -|- FD Celsius S24 -|- Crucial Ballistix Sport 32GB -|- Radeon RX 570 -|- WD Black SN750 1TB

Medlem

Självkostnadspris på 299 kr? Tillåt mig tveka.

Medlem

Synd att den inte är 350x900mm, då hade den varit ett givet köp för mig.

| Corsair Obsidian 500D | Intel Xeon E5-1680 v2 3.9GHz med Corsair iCUE H115i Elite Capellix XT | Asus Rampage IV Black Edition | Corsair Vengeance Pro Black 4x8GB 1866MHz CL9 | 2x EVGA GeForce GTX TITAN X 12GB, SLI | X-Fi Titanium Fatal1ty Pro | Samsung 870 EVO 2TB, Samsung 870 EVO 1TB, 2x Seagate Barracuda 2TB | Corsair AX860i | DELL P991 Trinitron | Windows XP/10 Dual-Boot |

Självkostnadspris på 299 kr? Tillåt mig tveka.

Du har rätt, vårt pris är faktiskt strax över 302 kr inkl. moms men då inkluderar det fraktkostnaden med DHL. Annars skulle vi ju inte skriva så.

Edin Mehinovic, SweClockers.com

