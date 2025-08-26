Kampanj: SweClockers Hexagon XXL Musmatta (Slutsåld!)

Skrivet av Moriquende: Den jag har nu är 5 år gammal och lite sleten så varför inte Gå till inlägget

Sant! Här sitter jag och skriver nyhet om kampanj och så har jag inte en själv. Fick bli ändring på det.

Någon annan som betalat med Swish? Tyckte processen var lite konstig, efter betalning hamnade jag bara till bara till butiken - ingen ”tack din din beställning”-sida eller nåt. Sen kom ett mail.