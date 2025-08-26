Observera att samma trivselregler gäller i kommentarstrådarna som i övriga forumet och att brott mot dessa kan leda till avstängning. Kontakta redaktionen om du vill uppmärksamma fel i artikeln eller framföra andra synpunkter.
Kampanj: SweClockers Hexagon XXL Musmatta (Slutsåld!)
vaegen
Medlem
●
2000+
Medlem ★
●
Visa signatur
”Det krävs talang för att lira hårdrock medan det räcker med en taskig barndom för att spela hiphop”
Edvin-89
Expertgissare ★
●
Visa signatur
FD Meshify C -|- X570 AORUS ELITE -|- Ryzen 7 3700X -|- FD Celsius S24 -|- Crucial Ballistix Sport 32GB -|- Radeon RX 570 -|- WD Black SN750 1TB
Alexraptor
Medlem ★
●
Visa signatur
| Corsair Obsidian 500D | Intel Xeon E5-1680 v2 3.9GHz med Corsair iCUE H115i Elite Capellix XT | Asus Rampage IV Black Edition | Corsair Vengeance Pro Black 4x8GB 1866MHz CL9 | 2x EVGA GeForce GTX TITAN X 12GB, SLI | X-Fi Titanium Fatal1ty Pro | Samsung 870 EVO 2TB, Samsung 870 EVO 1TB, 2x Seagate Barracuda 2TB | Corsair AX860i | DELL P991 Trinitron | Windows XP/10 Dual-Boot |
Moriquende
Medlem ★
●
andreas_dock
Livsnjutare 😎 ★
●
Visa signatur
• Citera eller Svara för respons! •
• Life is a playground {|;^) •
SLARVA
Medlem ★
●
NodCommander
Medlem ★
●
Visa signatur
Nybörjare på Linux? Se hit! #15665841
Senast redigerat
Visa signatur
Edin Mehinovic, SweClockers.com
TrueType
Medlem
●
Visa signatur
Do good. Be good. Repeat.
SnowgubbeN
Medlem ★
●
Potatissallad
Medlem ★
●
Salkinn
Medlem
●
pine-orange
Medlem ★
●
OSkar000
Hedersmedlem ★
Retroälskare
●
Visa signatur
|| SWECLOCKERS.COM || oskar@sweclockers.com || OSkar000.se || Fototråden ||
|| Gundeman || Bartonofix || GundemanX2 || Obelinux || Nexofix || Filofix || Ircofix ||
|| Tillse att hjärnan är inkopplad innan fingrarna vidrör tangentbordet ||
|| D300 | D700 | 24/2,8 | 28/2,8 | 35/2 | 50/1,8 | 55/2,8 | 85/1,8 | 105/2,5 | 200/4 | 300/4,5 | 10-20 | 24-70/2,8 | 75-150/3,5 | 80-200/2,8 ||
hundmat
Medlem
●
noobs
Medlem ★
●
OSkar000
Hedersmedlem ★
Retroälskare
●
Visa signatur
|| SWECLOCKERS.COM || oskar@sweclockers.com || OSkar000.se || Fototråden ||
|| Gundeman || Bartonofix || GundemanX2 || Obelinux || Nexofix || Filofix || Ircofix ||
|| Tillse att hjärnan är inkopplad innan fingrarna vidrör tangentbordet ||
|| D300 | D700 | 24/2,8 | 28/2,8 | 35/2 | 50/1,8 | 55/2,8 | 85/1,8 | 105/2,5 | 200/4 | 300/4,5 | 10-20 | 24-70/2,8 | 75-150/3,5 | 80-200/2,8 ||
Mr_Flash
Medlem ★
●
Überklass
Hedersmedlem ★
●
Visa signatur
|| SWECLOCKERS.COM ||
|| Självutnämnd Silverstone FT02-riddare ||
|| Silverstone FT02B-WRI "Limited Edition" No. 0743 & 0640 ||
|| Sweclockers officiella FT02-tråd ||
tjobbo
Medlem ★
●
Visa signatur
AMD Ryzen 7 7800X3D
ROG Astral GeForce 5080
HyperX 32GB DDR5 6000MHz
WD SN850 1TB
ASUS ROG Strix 27" WOLED