Kampanj: SweClockers Hexagon XXL Musmatta (Slutsåld!)

Melding Plague

Nu finns 200 exemplar av denna klassiker till kampanjpris – vi behöver göra plats för nya motiv.

Läs hela artikeln här

Observera att samma trivselregler gäller i kommentarstrådarna som i övriga forumet och att brott mot dessa kan leda till avstängning. Kontakta redaktionen om du vill uppmärksamma fel i artikeln eller framföra andra synpunkter.

Medlem

Har den från första omgången den såldes och den är lika fin nu som då. Ett av de bättre accessoar-köpen jag gjort till min dator!

Medlem

Det är taget!

Medlem

Har haft en tanke på att köpa en i typ 15år kanske. Nu blev det insta purch.

"Det krävs talang för att lira hårdrock medan det räcker med en taskig barndom för att spela hiphop"

Expertgissare

Har också en från första vågen (av detta mönster) och är lika fin ännu, så kvaliteten är det inget fel på.
Lite sugen på en till blir man nu

FD Meshify C -|- X570 AORUS ELITE -|- Ryzen 7 3700X -|- FD Celsius S24 -|- Crucial Ballistix Sport 32GB -|- Radeon RX 570 -|- WD Black SN750 1TB

Medlem

Självkostnadspris på 299 kr? Tillåt mig tveka.

Medlem

Synd att den inte är 350x900mm, då hade den varit ett givet köp för mig.

| Corsair Obsidian 500D | Intel Xeon E5-1680 v2 3.9GHz med Corsair iCUE H115i Elite Capellix XT | Asus Rampage IV Black Edition | Corsair Vengeance Pro Black 4x8GB 1866MHz CL9 | 2x EVGA GeForce GTX TITAN X 12GB, SLI | X-Fi Titanium Fatal1ty Pro | Samsung 870 EVO 2TB, Samsung 870 EVO 1TB, 2x Seagate Barracuda 2TB | Corsair AX860i | DELL P991 Trinitron | Windows XP/10 Dual-Boot |

Geeks
Grundare
Skrivet av Hyllbert:

Självkostnadspris på 299 kr? Tillåt mig tveka.

Du har rätt, vårt pris är faktiskt strax över 302 kr inkl. moms men då inkluderar det fraktkostnaden med DHL. Annars skulle vi ju inte skriva så.

Edin Mehinovic, SweClockers.com

Medlem

Den jag har nu är 5 år gammal och lite sleten så varför inte

Geeks
Grundare
Skrivet av Moriquende:

Den jag har nu är 5 år gammal och lite sleten så varför inte

Sant! Här sitter jag och skriver nyhet om kampanj och så har jag inte en själv. Fick bli ändring på det.

Någon annan som betalat med Swish? Tyckte processen var lite konstig, efter betalning hamnade jag bara till bara till butiken - ingen ”tack din din beställning”-sida eller nåt. Sen kom ett mail.

Edin Mehinovic, SweClockers.com

Livsnjutare 😎

Dessa är ju väldans fina ! Har redan en men får kanske pryda skrivbordet på jobbet med en också… 😊

Citera eller Svara för respons!
Life is a playground {|;^)

Medlem
Skrivet av Edin:

Sant! Här sitter jag och skriver nyhet om kampanj och så har jag inte en själv. Fick bli ändring på det.

Någon annan som betalat med Swish? Tyckte processen var lite konstig, efter betalning hamnade jag bara till bara till butiken - ingen ”tack din din beställning”-sida eller nåt. Sen kom ett mail.

Jag kom tillbaka till en tack för din beställning sida med Swishbetalning.

Medlem
Skrivet av Edin:

Du har rätt, vårt pris är faktiskt strax över 302 kr inkl. moms men då inkluderar det fraktkostnaden med DHL. Annars skulle vi ju inte skriva så.

Den attityden var ju trevlig.
Men det genomsyrar ju hela forumet, så det var ju inget nytt. Och inte förvånande att grundaren delar detta.

Medlem

Har velat i flera år på en sådan, nu blev det av. Tackar Sweclockers!

Nybörjare på Linux? Se hit! #15665841

Geeks
Grundare
Skrivet av NodCommander:

Har velat i flera år på en sådan, nu blev det av. Tackar Sweclockers!

Tack själv! Hoppas du blir nöjd.

Skrivet av Hyllbert:

Den attityden var ju trevlig.
Men det genomsyrar ju hela forumet, så det var ju inget nytt. Och inte förvånande att grundaren delar detta.

Oj, jag kanske är trög men jag hänger inte riktigt med. Säg till om jag kan hjälpa på något sätt! Finns på PM.

Edin Mehinovic, SweClockers.com

Medlem

Samma här, tänkte faktiskt förra veckan om jag skulle beställa en stor musmatta till jobbet, denna blir perfekt, tack!

Do good. Be good. Repeat.

EVGA Geforce GTX 980 SC ACX 2.0

Medlem

Köpte en vid första lanseringen...har den kvar än idag och ser fortfarande lika fin ut, trots enormt många vändor i tvättmaskinen (handtvätt, inget tvättmedel el dyl)

Men inte nog med det...jag köpte även en till för ett tag sedan som fick pryda kontoret.

Nu blev det en 3:e beställning och ni som inte har denna musmatta...kan intyga att kvalitèn är otroligt fin!

Medlem

Blev en matta här också. Mycket fin! Den jag har nu är nog 15 år gammal och är rälig.

Medlem

Velat byta ut min slitna varmilo matta.
Detta var väldigt lägligt

Medlem
Skrivet av Hyllbert:

Den attityden var ju trevlig.
Men det genomsyrar ju hela forumet, så det var ju inget nytt. Och inte förvånande att grundaren delar detta.

Du är sur för att du får ett syrligt svar på en syrlig kommentar? 🤔

Medlem
Skrivet av Hyllbert:

Den attityden var ju trevlig.
Men det genomsyrar ju hela forumet, så det var ju inget nytt. Och inte förvånande att grundaren delar detta.

Det var du som kom med attityden, sen visade det sig att du hade fel. Det du borde ha gjort är att erkänna att du hade fel, så var det klart.

Hedersmedlem

Lika bra att passa på

Den jag har hemma börjar se välanvänd ut nu så passar bra med nytt och fräscht.

|| SWECLOCKERS.COM || oskar@sweclockers.com || OSkar000.se || Fototråden ||
|| Gundeman || Bartonofix || GundemanX2 || Obelinux || Nexofix || Filofix || Ircofix ||
|| Tillse att hjärnan är inkopplad innan fingrarna vidrör tangentbordet ||
|| D300 | D700 | 24/2,8 | 28/2,8 | 35/2 | 50/1,8 | 55/2,8 | 85/1,8 | 105/2,5 | 200/4 | 300/4,5 | 10-20 | 24-70/2,8 | 75-150/3,5 | 80-200/2,8 ||

Medlem

Självklart hjälper man till att tömma lagret

Medlem

Jag är så sjukt nöjd med min matta jag köpte en till! Blir att hålla som reserv i 15 år ifall den nuvarande slits ut!

Geeks
Grundare
Skrivet av noobs:

Jag är så sjukt nöjd med min matta jag köpte en till! Blir att hålla som reserv i 15 år ifall den nuvarande slits ut!

Jäklar vilken dålig affärsidé om de håller så länge! Man får göra som de stora bolagen och sy med självupplösande sömmar. Eller som torktumlaren som kloggar igen vart 4:e år. Ps. Ironi!

Edin Mehinovic, SweClockers.com

Hedersmedlem
Skrivet av Edin:

Jäklar vilken dålig affärsidé om de håller så länge! Man får göra som de stora bolagen och sy med självupplösande sömmar. Eller som tvättmaskinen som kloggar igen vart 4:e år. Ps. Ironi!

Värst är de tidiga blå musmattorna. Håller i en evighet. Använder den fortfarande vid högtidliga tillfällen (retro-lan)

|| SWECLOCKERS.COM || oskar@sweclockers.com || OSkar000.se || Fototråden ||
|| Gundeman || Bartonofix || GundemanX2 || Obelinux || Nexofix || Filofix || Ircofix ||
|| Tillse att hjärnan är inkopplad innan fingrarna vidrör tangentbordet ||
|| D300 | D700 | 24/2,8 | 28/2,8 | 35/2 | 50/1,8 | 55/2,8 | 85/1,8 | 105/2,5 | 200/4 | 300/4,5 | 10-20 | 24-70/2,8 | 75-150/3,5 | 80-200/2,8 ||

Geeks
Grundare
Skrivet av OSkar000:

Värst är de tidiga blå musmattorna. Håller i en evighet. Använder den fortfarande vid högtidliga tillfällen (retro-lan)

Kul att den lever och används! Vad glad jag blir

Edin Mehinovic, SweClockers.com

Medlem

Perfekt, denna får ersätta min väldigt slitna QPAD 😊

Hedersmedlem

Jag är sugen, men eftersom jag redan har en som jag gömt undan så att den inte slits i onödan så agerar jag en barmhärtig samarit och ger ytterligare en förstagångsköpare en chans att införskaffa en riktigt fin musmatta.

|| SWECLOCKERS.COM ||
|| Självutnämnd Silverstone FT02-riddare ||
|| Silverstone FT02B-WRI "Limited Edition" No. 0743 & 0640 ||
|| Sweclockers officiella FT02-tråd ||

Medlem

Typiskt jag som precis har införskaffat mig en ny musmatta -_-

AMD Ryzen 7 7800X3D
ROG Astral GeForce 5080
HyperX 32GB DDR5 6000MHz
WD SN850 1TB
ASUS ROG Strix 27" WOLED

