Råd sälja gaming laptop

Hej! Dags att gå över till stationär dator så skulle behöva hjälp att värdera min laptop.
Det är en msi gf66 med följande specs
Intel i7-11800H
NVIDIA GeForce RTX 3060
16 GB ram
1TB SSD
144hz skärm
Länk längst ner för fulla specslistan.
Har haft den i ca 3 år och den har till 99% av tiden fungerat som en stationär dator, dvs inkopplad i extern Skärm med mus o tangentbord på skrivbordet. Har typ aldrig använts ute på vift som laptop bör.
Har bara används för att spela cs och lite studier, men nu när jag är klar med skola för längesen är det dags att den får gå vidare.
Någon som har en uppskattning på vad jag borde ta betalt för denna dator? Mvh
Länk till produktsida:
https://www.elgiganten.se/product/gaming/gaming-pc/gaming-lap...
3000-4000 kanske. 5 max då nya snabbare datorer går att hitta för runt 7 - 8 .
Priset för vad den en gång var värd är irrelevant. Det man får gämföra mot är vad det kostar att få likvärdig prestanda idag på nya datorer. Och sedan får man ju het änkelt lägga sig under, då den är begagnad.
Troligen mer värt att ha kvar den som andra dator om du inte absolut behöver pängarna.
