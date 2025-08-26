Råd sälja gaming laptop

Hej! Dags att gå över till stationär dator så skulle behöva hjälp att värdera min laptop.

Det är en msi gf66 med följande specs

Intel i7-11800H

NVIDIA GeForce RTX 3060

16 GB ram

1TB SSD

144hz skärm

Länk längst ner för fulla specslistan.

Har haft den i ca 3 år och den har till 99% av tiden fungerat som en stationär dator, dvs inkopplad i extern Skärm med mus o tangentbord på skrivbordet. Har typ aldrig använts ute på vift som laptop bör.

Har bara används för att spela cs och lite studier, men nu när jag är klar med skola för längesen är det dags att den får gå vidare.

Någon som har en uppskattning på vad jag borde ta betalt för denna dator? Mvh

Länk till produktsida:

https://www.elgiganten.se/product/gaming/gaming-pc/gaming-lap...