Mörka kanter på skärm

Mörka kanter på skärm

Hej!

Fick hem min MSI G274F 27 idag och märkte att när jag går in på en vit hemsida som google så ser jag att kanterna på skärmen blir mörkare.

Är det här en normalt för IPS panel? eller har jag fått ett dåligt exemplar?

Tacksam för input!

Rtings samma https://www.rtings.com/monitor/reviews/msi/g274qpf-qd

Har inget med ips att göra utan bara dålig bakgrundsbelysning, ev är det ett dåligt ex eller så är den modellen inte bättre än så vilket Rtings observationer antyder.

Hej!

Du kommer nog inte gilla mitt svar, men jag vill vara ärlig:

MSI G274F 27" är en lågbudget-produkt och som vanligt så får man den kvalitet som man betalar för.
Jag är visserligen inte insatt i exakt denna modell, men faktum kvarstår att man inte kan förvänta sig alltför mycket av en 27" bildskärm som kostar max 2500 kr (?). Och detta gäller oavsett fabrikat och modell. I denna prisklass får man alltså leva med att den har vissa brister.

Om just du kan acceptera denna brist eller ej kan ju bara du svara på eftersom acceptansen varierar från person till person. Visst kan du alltid chansa och reklamera den hos butiken som du köpte den av. Om du har tur kan du få den utbytt till ett annat exemplar och om du har ännu större tur så är det exemplaret kanske något bättre. Men räkna inte med det även om man alltid kan hoppas.

Kontentan enligt mig är att du har 3 val:
1: Reklamera och hoppas på att butiken är hjälpsam till din fördel.
2: Lev med skärmens brister och behåll den.
3: Lämna tillbaka denna skärm (om möjligt) och köp en bättre, (men dessvärre) en dyrare skärm.

Om du väljer alternativ 2 så kan jag trösta dig med att hjärnan snabbt vänjer sig med den bildskärm man har och att bristerna märks som allra tydligast när man tänker på det. Exakt samma gäller även när det handlar om ljud.

