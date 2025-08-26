Mörka kanter på skärm

Hej!

Du kommer nog inte gilla mitt svar, men jag vill vara ärlig:

MSI G274F 27" är en lågbudget-produkt och som vanligt så får man den kvalitet som man betalar för.

Jag är visserligen inte insatt i exakt denna modell, men faktum kvarstår att man inte kan förvänta sig alltför mycket av en 27" bildskärm som kostar max 2500 kr (?). Och detta gäller oavsett fabrikat och modell. I denna prisklass får man alltså leva med att den har vissa brister.

Om just du kan acceptera denna brist eller ej kan ju bara du svara på eftersom acceptansen varierar från person till person. Visst kan du alltid chansa och reklamera den hos butiken som du köpte den av. Om du har tur kan du få den utbytt till ett annat exemplar och om du har ännu större tur så är det exemplaret kanske något bättre. Men räkna inte med det även om man alltid kan hoppas.

Kontentan enligt mig är att du har 3 val:

1: Reklamera och hoppas på att butiken är hjälpsam till din fördel.

2: Lev med skärmens brister och behåll den.

3: Lämna tillbaka denna skärm (om möjligt) och köp en bättre, (men dessvärre) en dyrare skärm.

Om du väljer alternativ 2 så kan jag trösta dig med att hjärnan snabbt vänjer sig med den bildskärm man har och att bristerna märks som allra tydligast när man tänker på det. Exakt samma gäller även när det handlar om ljud.