Forum Datorkomponenter Processorer, moderkort och minnen AMD Tråd

b650 eller b850 till 7800x3d

1
Skriv svar
Permalänk
Medlem

b650 eller b850 till 7800x3d

Tja nu har man lyckats göra något dumt. Sitter på en 5800x3d idag och är rätt nöjd men man ser ju hur mycket fps mina kompisar har i cs med deras 7800x3d och 9800x3d. Och men är ju alltid lite sugen på att uppgradera datorn. Men så fick jag ett erbjudande jag inte kunde tacka nej till en 7800x3d för strax över 3000 ny. Så nu sitter jag här och funderar på vad för moderkort jag ska ha. Har sneglat på ett Asus TUF Gaming B650M-Plus WiFi eller ska man köpa ett b850 moderkort? Vad är det jag förlorar på ett b650. Nu när det kommer till en annan sak det moderkortet jag tittar på verkar det var en väldig prisskillnad på var man köper det. Inet ska ha 2 790kr för kortet https://www.inet.se/produkt/1903885/asus-tuf-gaming-b650m-plu... komplett ska ha 2439kr. Medans proshop bara ska ha 1489kr https://www.proshop.se/Moderkort/ASUS-TUF-GAMING-B650M-PLUS-W... är det jag något jag missar är det inte samma modell? Ska tillägga att jag vet om att det är ett matx kort. Ska uppgradera chassi i framtiden men eftersom det var ett väldigt spontanköp så vill jag helst bara köpa minimum för att få min 7800x3d att funka dvs moderkort och ram och mitt nuvarande chassi stöder inte full atx. Tacksam för svar

Senast redigerat
Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Borde vara samma modell vad jag kan se så bara köra på det billigare

Visa signatur

AMD Ryzen 7 9800X3D | Arctic Liquid Freezer II 420 | Corsair Vengeance 32GB 6000Mhz CL30 | Kingston Fury Renegade 2TB | Kingston KC3000 4TB | ASUS ROG STRIX B650E-F Gaming WIFI | ASUS RTX 5090 TUF Gaming | Corsair HX1200i | Fractal Design Torrent Solid Black | 6x Noctua NF-A14x25 G2 PWM

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av reaperishere:

Borde vara samma modell vad jag kan se så bara köra på det billigare

Gå till inlägget

Tack för det snabba svaret Har du någon koll på vad det är för funktioner man förlorar på ett b650 istället för att köpa ett b850? Som jag förstår det så stöder inte b650 pcie gen 5. Kanske värt att köpa ett b850 för det eftersom am5 socketen ska leva kvar några år till som jag förstår det.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av Sevy:

Tja nu har man lyckats göra något dumt. Sitter på en 5800x3d idag och är rätt nöjd men man ser ju hur mycket fps mina kompisar har i cs med deras 7800x3d och 9800x3d. Och men är ju alltid lite sugen på att uppgradera datorn. Men så fick jag ett erbjudande jag inte kunde tacka nej till en 7800x3d för strax över 3000 ny. Så nu sitter jag här och funderar på vad för moderkort jag ska ha. Har sneglat på ett Asus TUF Gaming B650M-Plus WiFi eller ska man köpa ett b850 moderkort? Vad är det jag förlorar på ett b650. Nu när det kommer till en annan sak det moderkortet jag tittar på verkar det var en väldig prisskillnad på var man köper det. Inet ska ha 2 790kr för kortet https://www.inet.se/produkt/1903885/asus-tuf-gaming-b650m-plu... komplett ska ha 2439kr. Medans proshop bara ska ha 1489kr https://www.proshop.se/Moderkort/ASUS-TUF-GAMING-B650M-PLUS-W... är det jag något jag missar är det inte samma modell? Ska tillägga att jag vet om att det är ett matx kort. Ska uppgradera chassi i framtiden men eftersom det var ett väldigt spontanköp så vill jag helst bara köpa minimum för att få min 7800x3d att funka dvs moderkort och ram och mitt nuvarande chassi stöder inte full atx. Tacksam för svar

Gå till inlägget

Köp inte ett B650 kort, du får endast PCI-E 4.0 på både PCI-E x16 platsen och m.2 plats(erna).

Köp detta istället, finns hos Amazon, Komplett, och Inet: ASUS TUF Gaming B850-PLUS Wifi

Amazon 1890 kr (med 100 kr rabatt som du måste lösa in): https://www.amazon.se/dp/B0DP5DQPRC/ref=asc_df_B0DP5DQPRC/?ta...

Komplett 1990 kr: https://www.komplett.se/product/1317729/datorutrustning/dator...

Inet 2090 kr (om du gillar Inet): https://www.inet.se/produkt/1904396/asus-tuf-gaming-b850-plus...

Mvh

Visa signatur

Asus ROG Strix B650E-F - AMD Ryzen 7 7800X3D - 64GB DDR5 - ASUS RTX 5090 ROG Astral OC - Corsair MP700 - WD Black SN850 - WD Black SN850X - WD Black HDD - Noctua NH-D15 G2 - Fractal Design Define 7 - Seasonic Prime Ultra Gold 1000W - Alienware AW3423DWF QD-OLED

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av Aeig:

Köp inte ett B650 kort, du får endast PCI-E 4.0 på både PCI-E x16 platsen och m.2 plats(erna).

Köp detta istället, finns hos Amazon, Komplett, och Inet: ASUS TUF Gaming B850-PLUS Wifi

Amazon 1890 kr (med 100 kr rabatt som du måste lösa in): https://www.amazon.se/dp/B0DP5DQPRC/ref=asc_df_B0DP5DQPRC/?ta...

Komplett 1990 kr: https://www.komplett.se/product/1317729/datorutrustning/dator...

Inet 2090 kr (om du gillar Inet): https://www.inet.se/produkt/1904396/asus-tuf-gaming-b850-plus...

Mvh

Gå till inlägget

Är även 190kr cashback på detta moderkort från följande butiker:

Proshop
Elgiganten
Inet
Komplett
Webhallen
NetonNet

https://promotion.asus.com/en/se/back-2-school-2025

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av Sevy:

Tack för det snabba svaret Har du någon koll på vad det är för funktioner man förlorar på ett b650 istället för att köpa ett b850? Som jag förstår det så stöder inte b650 pcie gen 5. Kanske värt att köpa ett b850 för det eftersom am5 socketen ska leva kvar några år till som jag förstår det.

Gå till inlägget

B650 och B850 är i stort sett identiska när det gäller vilka anslutningar som styrkretsen har, den enda skillnaden är att B850 har krav på att en M.2 ska vara PCIe 5.0 medan det är valfritt på B650.

Både B650 och B850 har tekniskt sett stöd för PCIe 5.0 på PCIe-porten för grafikkortet, men det är inte ett krav. B850 finns både med och utan PCIe 5.0, medan B650 är uppdelat så att B650 = PCIe 4.0 och B650E = PCIe 5.0 (inte att förväxla med Asus B650-E som är ett vanligt B650).

Om du vill ha PCIe 5.0 för grafikkortet så kan du alltså välja antingen ett B650E (alla modeller) eller ett B850 (vissa modeller). Vilken av dem du väljer är inte av någon större vikt.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av Aeig:

Köp inte ett B650 kort, du får endast PCI-E 4.0 på både PCI-E x16 platsen och m.2 plats(erna).

Köp detta istället, finns hos Amazon, Komplett, och Inet: ASUS TUF Gaming B850-PLUS Wifi

Amazon 1890 kr (med 100 kr rabatt som du måste lösa in): https://www.amazon.se/dp/B0DP5DQPRC/ref=asc_df_B0DP5DQPRC/?ta...

Komplett 1990 kr: https://www.komplett.se/product/1317729/datorutrustning/dator...

Inet 2090 kr (om du gillar Inet): https://www.inet.se/produkt/1904396/asus-tuf-gaming-b850-plus...

Mvh

Gå till inlägget

Jo har fått det tipsat om också. Problemet är att mitt nuvarande chassi inte stöder full atx bara matx.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av perost:

B650 och B850 är i stort sett identiska när det gäller vilka anslutningar som styrkretsen har, den enda skillnaden är att B850 har krav på att en M.2 ska vara PCIe 5.0 medan det är valfritt på B650.

Både B650 och B850 har tekniskt sett stöd för PCIe 5.0 på PCIe-porten för grafikkortet, men det är inte ett krav. B850 finns både med och utan PCIe 5.0, medan B650 är uppdelat så att B650 = PCIe 4.0 och B650E = PCIe 5.0 (inte att förväxla med Asus B650-E som är ett vanligt B650).

Om du vill ha PCIe 5.0 för grafikkortet så kan du alltså välja antingen ett B650E (alla modeller) eller ett B850 (vissa modeller). Vilken av dem du väljer är inte av någon större vikt.

Gå till inlägget

Så med andra ord om jag specifikt inte tittar betyder det bara att ett b850 moderkort ger mig pcie gen 5 på den ena m.2 platsen? Vad är då egentligen skillnaden på ett B650E och ett B850 LOL Sitter på ett 4070 super just nu så antar att pcie gen 5 för grafikkortet mest skulle vara till framtida bruk.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Skiljer det inte mycket i pris, hade jag kört b850 för att ha det senaste! Tror b850 har stöd för lite/marginellt snabbare minnen också.

Visa signatur

r_wateralpha 0.3

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Tänkte bara flika in att jag kör med B650E-i till dator nummer två som skall byggas så fort komponenterna erhållits. Jag behövde en ITX-bräda och såg inga nackdelar med denna modell från Asus. Mycket handlar om FOMO skulle jag gissa.

Visa signatur

Gammal gubbe

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av Sevy:

Så med andra ord om jag specifikt inte tittar betyder det bara att ett b850 moderkort ger mig pcie gen 5 på den ena m.2 platsen? Vad är då egentligen skillnaden på ett B650E och ett B850 LOL Sitter på ett 4070 super just nu så antar att pcie gen 5 för grafikkortet mest skulle vara till framtida bruk.

Gå till inlägget

B850 kretsen är nyare och har flera optimeringar, tillverkarna har ju dragit lärdomar från första generationen AM5 Ex så klockar minnen generellt bättre och med mindre problem, osv.

Finns ingen anledning att köpa en krets som är EOL.

Mvh

Visa signatur

Asus ROG Strix B650E-F - AMD Ryzen 7 7800X3D - 64GB DDR5 - ASUS RTX 5090 ROG Astral OC - Corsair MP700 - WD Black SN850 - WD Black SN850X - WD Black HDD - Noctua NH-D15 G2 - Fractal Design Define 7 - Seasonic Prime Ultra Gold 1000W - Alienware AW3423DWF QD-OLED

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av Aeig:

B850 kretsen är nyare och har flera optimeringar, tillverkarna har ju dragit lärdomar från första generationen AM5 Ex så klockar minnen generellt bättre och med mindre problem, osv.

Finns ingen anledning att köpa en krets som är EOL.

Mvh

Gå till inlägget

Nä jag fattar vad du menar mest att dom flesta mATX b850 korten är så jädra dyra. Får titta på om jag hittar något till ett hyfsat pris helst under 2000. Har ju egentligen redan köpt en processor som också är EOL eftersom 9800x3d existerar.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av Sevy:

Så med andra ord om jag specifikt inte tittar betyder det bara att ett b850 moderkort ger mig pcie gen 5 på den ena m.2 platsen? Vad är då egentligen skillnaden på ett B650E och ett B850 LOL Sitter på ett 4070 super just nu så antar att pcie gen 5 för grafikkortet mest skulle vara till framtida bruk.

Gå till inlägget

Skillnaden mellan B650E och B850 är att B650E har krav på PCIe 5.0 på både M.2 och PCIe medan B850 bara har det på M.2. Det finns dock en del B850-modeller som har PCIe 5.0 även på PCIe, det är bara inte ett krav för att de ska få heta B850.

B650, B650E, B850, och X870 är egentligen alla samma krets, Promontory 21, så i grunden är det samma hårdvara. Namnen säger vilka funktioner moderkorten är garanterade att ha, men tillverkarna är fria att lägga till mer. Om du vill ha vissa funktioner som t.ex. PCIe 5.0 så är det med ord viktigare att kolla på vad moderkorten klarar än vad de heter.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av Sevy:

Nä jag fattar vad du menar mest att dom flesta mATX b850 korten är så jädra dyra. Får titta på om jag hittar något till ett hyfsat pris helst under 2000. Har ju egentligen redan köpt en processor som också är EOL eftersom 9800x3d existerar.

Gå till inlägget

Finns detta med PCIE 5.0 för ssd och grafikkort: https://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=14621150
Och detta ifall du vill ha wifi och plats för 3st m2 ssds: https://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=14363674

Visa signatur

AMD Ryzen 7 9800X3D | Arctic Liquid Freezer II 420 | Corsair Vengeance 32GB 6000Mhz CL30 | Kingston Fury Renegade 2TB | Kingston KC3000 4TB | ASUS ROG STRIX B650E-F Gaming WIFI | ASUS RTX 5090 TUF Gaming | Corsair HX1200i | Fractal Design Torrent Solid Black | 6x Noctua NF-A14x25 G2 PWM

Redigera
Citera flera Citera
1
Skriv svar