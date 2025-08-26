Forum Datorer och system Stationära datorer Köpråd Tråd

Tips/rekommendationer mottages ny dator

Tips/rekommendationer mottages ny dator

Planerar att beställa en ny gaming PC inom kort och undrar om jag borde lägga till, byta ut eller till och med ta bort något från detta bygget.
Vill kunna spela battlefield 6, WoW och andra liknande titlar i 1440p utan några problem.
Kör förtillfället på en dator med intel i7 6700K och ett 1070 gpu.

Max budget: 25000kr.

https://www.inet.se/datorbygge/bild/b1695681/phanteks-5070ti

Föredrar luftkylare för att slippa underhåll.

https://www.inet.se/lista/t5K2c/diinci

Kyler inte AiO:n "Arctic Liquid Freezer" lite bättre?

Varför ett 1000W nätaggregat?

Tack för ditt svar, uppskattas!

