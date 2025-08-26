Unifi Cloudkey Gen 2+, G3 Bullet-kameror + div PoE-prylar

Jag har en bunt med Ubiquiti och TP-link produkter till sale, främst PoE-injectors men även några kameror och en Cloud Key+.

Unifi Cloudkey Gen 2+ med 1 TB SSD.

https://www.dustinhome.se/product/5020020883/unifi-cloudkey

En trevlig pryl som används för att ta kontroll över ett nätverket med Ubiquiti-enheter, allt från accesspunkter och routrar till kameror. Den har 1 TB SSD som är perfekt att användas för lagring av inspelat material från kopplade kameror.

Uppdaterad till senaste firmware och testad att den fungerar.

Pris: 1500 Kr

2 st Unifi G3 Bullet-kameror med varsin 24V PoE-injektor så de funkar i vanliga nätverk.

- Full HD (1920 × 1080) i 30 FPS, med H.264-komprimering

- Inbyggda IR‑LEDs och mekaniskt IR‑cut‑filter för smidig växling mellan dag och mörker

- 10/100 Mbps RJ45 Ethernet-port med PoE (802.3af).

- Micro‑SD-stöd upp till 32 GB

Dessa funkar utmärkt med Unifi CloudKey Gen2+ ovan och kan spela in till den. jag har uppdaterat dom till senaste firmware och testat att de funkar och kan adopteras i Unifi appen utan problem.

Pris: 500 Kr/st

2 st Ubiquiti PoE Adapter (24V, 0.3A, 1 Gbps).

I oöppnad låda (inkl litet väggfäste): 45 Kr

Utan låda, utan väggfäste: 40 Kr

1 st Ubiquiti INSTANT 802.3AF 48V, 0.7A: 50 Kr

2 st TP-link TL-POE150S (48V, 0.35A). Två versioner, ingen aning vad som skiljer dom.

V3.0: 75 Kr

V4.0: 100 Kr

Finns i Huddinge och kan hämtas eller skickas. Frakten tillkommer men inget är jättestort så räknar inte över 75 Kr, mindre för de små grejerna.

