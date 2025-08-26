yale Linus Family edition Smartlås.

Legat i kartong då jag hade dörr som inte var optimal för detta låset. Mer info om låset kan hittas i följande länkar. Låset ligger i kartong oöppnat.

https://yalehome.se/yale-linus-home/

https://k-bygg.se/produkt/motorvredlas-linus-family-svart/739...

Kan tänka mig köp-nu pris 2500 alt. bara släng iväg ett bud. kan såklart skickas men då står köparen för frakt. Går väl på runt 120 ish med DHL.

