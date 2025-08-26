Hur länge sparar bankerna transaktionerna?

Skrivet av bluetrain: Ok tack. Men kan det vara troligt att de för eget bruk sparar längre, typ runt 15 år? Gå till inlägget

Den frågan behöver du ställa till din bank, eller så får du läsa vad avtalet med din bank säger.

Dom har ju inte oändligt med plats så att spara alla transaktioner för all tid är nog inte rimligt till exempel.