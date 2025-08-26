Hur länge sparar bankerna transaktionerna?

Hur länge tror ni bankerna kan spåra transaktioner tillbaka?
7 år enligt lag. Kanske finns det banker som sparar längre men det borde framgå av deras avtal i sådana fall.
Ok tack. Men kan det vara troligt att de för eget bruk sparar längre, typ runt 15 år?
Den frågan behöver du ställa till din bank, eller så får du läsa vad avtalet med din bank säger.
Dom har ju inte oändligt med plats så att spara alla transaktioner för all tid är nog inte rimligt till exempel.
Minst 7 år är alltså vad reglerna kring bokföring säger rent generellt och är ingen bankspecifik reglering.
