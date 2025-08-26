Recension CMF Phone 2 Pro

Telefonen i sig känns rejäl den känns dock ganska lätt.

Skärmen känns riktigt bra då den har en Amoled skärm se specifikationer nedan. Skärmen har Panda Glas i mohs (hårdhetsklass 5) motsvarar väl ca Gorilla glas 3 eller 5.

Det jag har märkt är att ljudet är lite lägre trots att man har på högsta volym när tex sms eller meddelande kommer dock blir ringsignalen väldigt hög men de kan ställas inviduellt.

Man kan ändra väldigt mycket i Nothing OS (Android 15) kan kännas lite ovant men det går att ändra så som man vill ha det om man hellre gillar som tex stock android ser ut. Gillar du Motorolas telefoner samt Pixel telefonerna så tror jag du kommer trivas även här.

Den innehåller inget bloatware alls så inget onödigt skit detta gillar jag skarpt.

Telefonen i sig känns pigg vid surfning och lättare spelande Matching Story samt Pyramid Solitaire Saga.

Kameran enligt mig tar riktigt fina bilder och du kan zooma in ganska bra med bibehållen kvalitet på bilden.

Den har även något som kallas essential space den nedre knappen på höger sida den tar en tex ett skärmklipp och du kan lägga in en anteckning under bilden så sorterar ai in det i olika kategorier som du kan återgå till senare ingen funktion jag själv använder (Denna funktion kanske senare kommer börja kosta pengar om man vill nyttja den hört rykten om det inget jag kan verifiera dock) OBS Essential Space är inget du behöver använda och även om Nothing skulle börja ta betalt för det så kommer du kunna använda telefonen i övrigt som vanligt.

Det som ingår i förpackningen:

Själva telefonen

ett enklare skal transparent (Genomskinligt skal Personligen köpte jag ett bättre)

Sim ejector

Förapplicerat skärmskydd enklare sort av plast

Laddkabel usb c till usb c

OBS laddare ingår inte men har du laddare och kabel sen tidigare med USB C så går det att ladda med den.

Specifikationer:

Processor: MediaTek Dimensity 7300 Pro 5G (8 kärnor 2,5Ghz 4st och 2,0Ghz 4st)

Grafikdel: Mali-G615 MC2 (Inget monster men presterar helt okej)

Skärm: Amoled 6,77 tum 2392 x 1084 10bits (Panda glas)

Ram: 8GB

Lagring: 128GB finns en med 256GB med (Stöd för microsd upp till 2TB expansion)

Simkort: Dubbla simkort nano sim eller ett nanosim och ett microsd kort. (Stödjer ej E-sim)

Trådlöst: Upp till Wifi 6 (AX)

Bluetooth: version 5.4

NFC: Ja

Batteri: 5000Mah (33w laddning) 1400 battericykler skall den behålla ca 90% av styrkan beroende på användning ca 4år.

Högtalare: Monohögtalare (Märks mest om du vill spela musik från den)

Uppdateringar:

3år Androiduppdateringar

6års säkerhetspatchar

Jag köpte främst telefonen för lång uppdateringstid 6år då jag är trött på byta telefon ofta och bara vill ha nått som är good enough och fungerar. Fick telefonen för 2790:- brukar annars stadigt ligga på 2990:- vid båda priserna är den värd priset lyckas du hitta den ännu billigare finns inget att tveka på.

Skulle säga att det är svårt och hitta en bättre lur under 3000:- för vad man får.

Så söker du en mobil i högre budgetklassen / lägre mellanklassen så kan du sluta leta. Vissa tycker säkert det bara är budgetklassen men beror på vad man anser min benämning är ovan iaf.