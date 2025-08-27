Dags för ny laptop efter 11 år

Min mackbook pro late 2013 har slutat att ladda.

Den går säkert att fixa men jag orkar inte krångla.

Söker därför en ny laptop men det får bli med windows denna gång.

Macbooken vare 13'' tunn, slimmad, snabb och tyst med vettigt ljud.

Det var inte dom större högtalarna på datorn men ändå var både bra ljud och bild.

Jag söker nånting liknande i min nya laptop.

Möjligtvis går det med 14'' men inte större än så. Den ska vara smidig.

Jag har inte gameat på macbooken men det hade varit nice om nya macbooken hade kunnat köra unreal 5 versionen av ett spel som kommer släppas.

Jag ser att detta är requirements för det spelet i ue5.

Modern Mode System Requirements:

Operating System: Windows 7 64bit or newer

CPU: Intel Core i5-6600k or AMD Ryzen 5 1600 (4 core CPU required)

RAM: 4 GB

GPU: Dedicated graphics card (e. g. Geforce GTX 1060 or AMD RX 580)

Vet ej vad som är motsvarigheten på en laptop dock, det kanske blir för dyrt.

Jag hade tänkt mig budget 10.000kr men kanske skriv en laptop som funkar för vardagligt surf och en som funkar med Unreal 5 så får jag se vart åt det bär.