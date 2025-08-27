Är det dags att byta laptop eller inte? Lite apropå Andrés krönika.

Apropå krönikan som André postade häromdagen har det nu blivit mycket tankar och funderingar kring uppdatering av laptop här hemma. Har funderat på det länge, då den jag har verkligen börjar bli tröttare och tröttare. Inte sällan som inte minst CPUn får svettas även vid ganska alldagliga grejer så som lättare spel, videoströmning och/eller förhållandevis lätt multitasking.

Den som är tänkt att bytas ut är en Lenovo L340, köpt 2019.

"Härliga" specs så som:

- i5 9300H (som dessutom är lite snålt kyld på modellen, lätt att den drar iväg i 90-95C och throttlar - inget jätteproblem egentligen dock, kanske borde bytas kylpasta)

- GTX 1650 Mobile, 4GB GDDR5

- 16GB Single Channel DDR4 2400MT/s (uppgraderade från det redan då tveksamma 8GB)

- 1TB Kingston A2000 (också en uppgradering, fanns bara 1st M.2 i den)

Överlag gillar jag Lenovo, förhållandevis avskalade när det kommer till mjukvara (inte nån jäkla Armory Crate eller liknande mög), stilrena i design, välbalanserade specifikationer och godkänd kvalitet. Hade förvisso lite problem med att ett par tangenter gav upp under första 2 åren på just den förra jag köpte, men Lenovos support var förvånansvärt bra att ha att göra med. Tog in den utan knussel, fixade problemet och det tog nog knappt ett par-tre veckor Sverige->Tyskland (service)->Sverige. Kört Lenovo-laptops tidigare som fungerat bra.

Så efter att ha kikat på Inets rea (närmare bestämt denna) bestämde jag mig... för att istället handla direkt av Lenovo (samma modell här) - tusen spänn billigare blir det när jag väl slängt på alla uppgraderingar så den blir motsvarande, och då är det dessutom 32GB RAM i stället för 24GB, och jag valde även till lite andra uppgraderingar. (Bl.a. lite längre garanti och en fetare nätdel så den förhoppningsvis slipper gå lika varm, inte direkt bra att ligga för nära max effekt både för värmens och livslängdens skull.) Synd att det bara gick att välja QLC SSD, men det går att överleva och här finns ju även en ledig M.2 som lär fyllas när budget och tid tillåter. Går ju dessutom att byta ut den någon gång i framtiden om man känner för det.

Spelar lite på den (inte superkrävande grejer i regel - WH40k: Rouge Trader, Pathfinder: WotR, men kan även få för mig att köra ex. Cyberpunk 2077 och lite mer tungrott ibland) de få gånger jag är ute på resande fot (ett par gånger om året kanske) eller besöker föräldrarna, annars är den mest till som side-by-side till min stationära dator, den sköter lite övervakning och loggning av hur den PCn och min UPS mår, bl.a. Lite även för trygghetens skull om min main PC skulle rasa, då vill jag gärna ha något att kunna spela en del på iafl.

TL;DR: Känns det som ett vettigt eller dåligt köp jag bestämt mig för? ^^ Kikade lite på motsvarande Ryzen-modell (med Ryzen 7 250), då jag har mer förtroende för AMD än Intel i dagsläget, men det blir en tusenlapp dyrare för motsvarande spec. (jag ligger ungefär på gränsen för vad min budget är), och den verkar lite klenare, dock har den förvisso lägre TDP och är lite nyare. Beslutsångest både före och så här efter beställning. 😅 (Woo, autismhuvud till att tänka *alldeles* för mycket.) Är det något viktigt jag missat att tänka på? Finns det några fantastiska alternativ jag förbisett?

Tackar på förhand för all eventuell input i frågan! (Och det lär väl dyka upp en Lenovo L340 på SweCs marketplace framöver om bytet går vägen.) ^^