Gaming komponenter AM5

Moderkort: msi mag b650 tomahawk wifi: 1 månad gammalt

Ram: corsair 32gb (2x16gb) ddr5 6000mhz cl30 vengeance: 1 månad gammalt

Cpu kylare: Be quiet pure rock 3 LX :1 månad gammalt

Finns kvitto på alla grejer ovanför samt kartonger till allt förutom ram minnen. Men de plastas in ordentligt om de ska skickas.

grafikkort: TUF Gaming GeForce RTX™ 3070 Ti 8gb vram

Saknar kartong till grafikkortet. Grafikkortet sitter i datorn just nu, fungerar klockrent, inget missljud (kör med öppen burk) och det är knäpptyst. Allt kan skickas men föredrar hämtning till grafikkortet men det kan skickas det med men utan org kartong. Skickas såklart väldigt säkert!

Kör bud på allt, köpare står för frakt.

