Gaming komponenter AM5

nattanoj
Medlem
●
Moderkort: msi mag b650 tomahawk wifi: 1 månad gammalt
Ram: corsair 32gb (2x16gb) ddr5 6000mhz cl30 vengeance: 1 månad gammalt
Cpu kylare: Be quiet pure rock 3 LX :1 månad gammalt
Finns kvitto på alla grejer ovanför samt kartonger till allt förutom ram minnen. Men de plastas in ordentligt om de ska skickas.
grafikkort: TUF Gaming GeForce RTX™ 3070 Ti 8gb vram
Saknar kartong till grafikkortet. Grafikkortet sitter i datorn just nu, fungerar klockrent, inget missljud (kör med öppen burk) och det är knäpptyst. Allt kan skickas men föredrar hämtning till grafikkortet men det kan skickas det med men utan org kartong. Skickas såklart väldigt säkert!
Kör bud på allt, köpare står för frakt.
Spelnyheter från FZ
Copyright © 1999–2025 Geeks AB. Allt innehåll tillhör Geeks AB.
Citering är tillåten om källan anges.