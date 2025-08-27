Ryzen 8400f

Nu har jag efter mycket om och men uppgraderat min cpu.
Den har är 9 månader och har suttit i ett väl kyld chassis och aldrig varit klockad.
Tänker vi kör budgivning om någon är intresserad och vi kan köra tills torsdag 28/8 kl 20:00 så kan den skickas på fredag den 29/8 alternativt upphämtning i Skövde.
Budstart 300:-
P182 | EP35-DS3 | E5200 | XMS2 DDR2 2X2GB | HD4850 | WD6400AAKS 640GB X2 + SPINPOINT F1 1TB
