Köp av ny dator, tar gärna emot tips.

Slängde ihop lite delar och tänkte kolla om där är något jag borde byta ut? HDD/SSD har jag sen tidigare.

Gaming 50% där jag skiftar ofta mellan 1440p skärm och 4k tv. Spelutveckling 50%(Blender, UE5, Substance Painter/Designer, Zbrush).

Anledningen till att jag har valt just det där moderkortet, minnena och nätaggregat är på grund av en kampanj i veckan där jag ändå sparar en del hundralappar(förutsett att jag får tag på allt).

Minnena (CL36) är jag lite extra fundersam över, då dessa ligger på 999 kr medan CL30 verkar gå på runt 1300 kr, och vet inte riktigt om jag tycker det är värt att lägga ut 300 spänn för gå ner till CL30. Det verkade handla om några få % men rätta mig gärna om jag har fel.