Köpa billiga skjortor i XXL eller XXXL?

Jag är i behov av att köpa in 3-4 st vita skjortor som skall användas vid en filminspelning här hemma, eftersom skjortorna skall förstöras vid varje tagning så är det rimligt att de kostar så lite som möjligt.
Men, var kan jag hitta sådant tro? Storleken är för att personen som skall bära dessa är ganska stor, väldigt stor, tjock rentav. Går det ens att hitta i Sverige, eller finns det någon sida där jag kan köpa sådana kläder utomlands kanske? Filmkvalitén är på typ gymnasienivå så man vill ju lägga sig så billigt som möjligt, men ändå att det ser "ok" ut.
Xxl om det passar finns för 200kr på lager157.
https://lager157.com/sv-se/article/skjorta-oxford-shirt?attr1...
Edit: även dressman har för 300kr
https://dressmann.com/sv/p/skjortor-finskjortor-herr-skjorta-...
Lägre än dessa lär du inte hitta om du inte börjar leta begagnat på myrorna och liknande (förmodligen dyrare där dock)
here we go!
Lager 157 har vissa skjortor för 150 kronor, upp till XXL, dock så brukar deras storlekar vara väldigt stora enligt min erfarenhet.
