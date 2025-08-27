Köpa billiga skjortor i XXL eller XXXL?

Jag är i behov av att köpa in 3-4 st vita skjortor som skall användas vid en filminspelning här hemma, eftersom skjortorna skall förstöras vid varje tagning så är det rimligt att de kostar så lite som möjligt.

Men, var kan jag hitta sådant tro? Storleken är för att personen som skall bära dessa är ganska stor, väldigt stor, tjock rentav. Går det ens att hitta i Sverige, eller finns det någon sida där jag kan köpa sådana kläder utomlands kanske? Filmkvalitén är på typ gymnasienivå så man vill ju lägga sig så billigt som möjligt, men ändå att det ser "ok" ut.