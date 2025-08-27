Kan någon reka en 15-17" LCD med VGA?

Letar efter en skärm att ha i mitt rackskåp, men med den uppsjö LCD och sånt som dykt upp som egentligen är för övervakning eller datorpaneler så tycker jag väldigt mycket är ganska dyrt.

Hade en gammal 17" TFT, (1280x1024, 4:3 eller 5:4) men den gick sönder så det är en ersättare till den jag är ute efter. Gör inget om den har lite högre upplösning, ett absolut krav är VGA kontakt.

De flesta jag sett har antingen USB-C, Mini-DP eller annat jag inte kan använda utan ytterligare sladdar som konverterar signalen.

Tips?