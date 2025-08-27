Forum Ljud, bild och kommunikation Skärmar och TV Tråd

Kan någon reka en 15-17" LCD med VGA?

Kan någon reka en 15-17" LCD med VGA?

Letar efter en skärm att ha i mitt rackskåp, men med den uppsjö LCD och sånt som dykt upp som egentligen är för övervakning eller datorpaneler så tycker jag väldigt mycket är ganska dyrt.

Hade en gammal 17" TFT, (1280x1024, 4:3 eller 5:4) men den gick sönder så det är en ersättare till den jag är ute efter. Gör inget om den har lite högre upplösning, ett absolut krav är VGA kontakt.
De flesta jag sett har antingen USB-C, Mini-DP eller annat jag inte kan använda utan ytterligare sladdar som konverterar signalen.

Tips?

Proud AMD customer since 1998!

Har du funderat på begagnatmarknaden? Borde finnas många skärmar i den storleken stående ute i landet som är mer eller mindre billiga.

|| SWECLOCKERS.COM || oskar@sweclockers.com || OSkar000.se || Fototråden ||
|| Gundeman || Bartonofix || GundemanX2 || Obelinux || Nexofix || Filofix || Ircofix ||
|| Tillse att hjärnan är inkopplad innan fingrarna vidrör tangentbordet ||
|| D300 | D700 | 24/2,8 | 28/2,8 | 35/2 | 50/1,8 | 55/2,8 | 85/1,8 | 105/2,5 | 200/4 | 300/4,5 | 10-20 | 24-70/2,8 | 75-150/3,5 | 80-200/2,8 ||

skulle du gå bet på att hitta en skärm med VGA så finns det VGA till HDMI aktiva adaptrar som denna från Kjell t.ex.

Kan du inte hitta den typen av skärm på i princip alla återvinningar/second hand där dom har elektronik? eller alla kanske har slängts vid det här laget..

Skrivet av OSkar000:

Har du funderat på begagnatmarknaden? Borde finnas många skärmar i den storleken stående ute i landet som är mer eller mindre billiga.

Jo, men du vet hur gamla de skärmarna kan vara då? Minst 15 år typ.. Jag hade nog föredragit hitta en nyare.. eller ny.

Proud AMD customer since 1998!

