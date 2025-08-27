Köpråd gaming dator (20k)
Hej!
Ska köpa en ny dator och siktar på en budget med 20k. Plus minus någon enstaka tusenlapp är okej. Ska gibba lite nyare spel såsom BF6 men också tex WoW, CS, Rust etc. Jag vill också att datorn ska vara framtidssäker, minst 5 år.
Webhallen i Stockholm kommer ha öppningserbjudande på denna dator:
https://www.webhallen.com/se/product/386217-Webhallen-Config-...
Den kostar nu 25000kr men kommer att vara nedatt till 20000kr. Är det ett bra alternativ?
Denna har bättre grafikkort för samma peng, https://www.komplett.se/product/1321647/gaming/gamingdator/ga...
Antar att det är en färdig dator inkl Windows du vill ha? I så fall är komplett datorn riktigt bra tycker jag.
Tack för snabba svar!
Windows kan jag lösa själv. Min nuvarande dator är från Komplett (4 år gammal) och har varit riktigt nöjd. Tänkte ta bort windows från konfigurationen. Skulle ni göra några ändringar med de 900kr jag tjänar in? Tex uppgradera PSU?
Jag hade uppgraderat minnena till dessa för 705kr
Kingston FURY Beast RGB DDR5 6000MHz 32GB
2x16GB, AMD EXPO, CL 30-36-36, 1.4v
Gå ner från CL 36 till 30 kan göra några % skillnad beroende på spel.
Byta PSU till en som stödjer ATX 3.1 för några hundralappar skulle också vara en bra idé om du kan tänka dig att byta grafikkort någon gång under datorns livstid. Är det inte aktuellt så skulle jag säga att du klarar dig med inkluderad PSU.
Brukar du uppgradera dina datorer och byta tex grafikkort? Antar att du inte brukar göra det efter som du vill helt byta ut en 4 år gammal dator. I så fall tycker jag inte du behöver göra några ändringar. Hitta på något annat kul för de 900kr, köp några spel tex.
Ja det kan förekomma byten. Oklart om jag är sugen på att byta grafikkort. Denna kör jag nu:
Chassi
Svive Halo S650 Midi Tower
Fläktar: 1×120 mm front, 1×120 mm bak
Stöd: ATX, mATX, mITX
Tempered glass, RGB, USB-C
Grafikkort
ASUS GeForce RTX 3060 Ti TUF OC V2
PCI Express 4.0, 8 GB GDDR6
Processor
Intel Core i7-11700F (Tray)
Socket LGA1200
8-Core / 16-Thread
2.5 GHz (base) / 4.9 GHz (boost)
Rocket Lake
CPU-kylare
Noctua NH-U12S chromax.black, 120mm CPU-Kylare med Enkelt Torn
RAM
Corsair Vengeance PRO DDR4 3600 MHz, 32 GB (2×16 GB)
CL18, svart
Lagring
Kingston A2000 1 TB NVMe M.2 SSD
M.2 2280, PCIe 3.0 x4
Hastighet: 2200/2000 MB/s
600 TBW
Moderkort
ASUS ROG Strix B560-F GAMING WIFI
ATX, LGA1200, Intel B560, DDR4
PCIe 4.0, 3× M.2, WiFi 6
Nätaggregat
Cooler Master MWE Gold 850 V2
ATX 12V
80 PLUS Gold, Fullt modulärt
Isåfall, har du några uppgraderingsalternariv för mig?
