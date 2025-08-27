Köpråd gaming dator (20k)

Hej!

Ska köpa en ny dator och siktar på en budget med 20k. Plus minus någon enstaka tusenlapp är okej. Ska gibba lite nyare spel såsom BF6 men också tex WoW, CS, Rust etc. Jag vill också att datorn ska vara framtidssäker, minst 5 år.

Webhallen i Stockholm kommer ha öppningserbjudande på denna dator:

https://www.webhallen.com/se/product/386217-Webhallen-Config-...

Den kostar nu 25000kr men kommer att vara nedatt till 20000kr. Är det ett bra alternativ?