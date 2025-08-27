Är det värt?

MarreBh
Tänkte om nån som har koll på mobiler vet om elgigantens erbjudande är bra?
Gäller samsung s25 ultra för 13999kr + inbytesrabatt på 4000extra, har en s23 plus och den är värd 2-2500kr
Kör bara samsung så är de en bra deal 7500-8000kr för s25 ultra?
Bara att bedöma utifrån om 7500-8000kr är ett bra pris för en s25 ultra, så ja, absolut.
Större frågan är väl om du anser att du kan få mer betalat om du säljer din gamla telefon än du får om du byter in den.
Men jag vill nog påstå att det inbytespriset är nog så bra du kan förvänta dig att få, så kör!
