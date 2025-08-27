Är det värt?

Bara att bedöma utifrån om 7500-8000kr är ett bra pris för en s25 ultra, så ja, absolut.

Större frågan är väl om du anser att du kan få mer betalat om du säljer din gamla telefon än du får om du byter in den.

Men jag vill nog påstå att det inbytespriset är nog så bra du kan förvänta dig att få, så kör!