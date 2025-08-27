Forum Datorkomponenter Grafikkort Övrigt Tråd

Nvidia eller Amd för Samsung Odyssey G9 skärm

börjar bli dags att köpa mig ett nytt grafikkort
men vet inte vilket jag ska välja
självklart vill jag spara så mycket jag kan på bygget
men vill ha nåt som funkar
vilket kort skulle ni rekomendera för en
Samsung Odyssey G9 skärm (5120 x 1440 )
tänkte först ett RTX 5080 men RTX 5070ti eller 9070XT kanske funkar lika bra vad säger ni??
skärmen har G-Sync om det skulle spela nån roll

Inte "lika bra" som ett 5080, men prestanda per krona talar för 9070XT.
Vill du specifikt använda G-Sync så spelar det givetvis roll, men annars är det skitsamma.

Hade nog dragit en snabb kik på 4K-jämförelsen här, även om det inte riktigt är så många pixlar du har, och försökt avgöra vad som känns värt det för dig.
https://www.sweclockers.com/artikel/18402-sweclockers-prestan...

Skulle nog säga ett 5070ti, det ligger inte långt bakom 5080 men rätt stor prisskillnad

Skärmen har troligtvis inte G-Sync utan är G-Sync Compatible. Riktig G-Sync fungerar bara med Nvidia-kort medan G-Sync Compatible är en certifiering för VESA Adaptive Sync som fungerar med både Nvidia, AMD, och Intel. VESA Adaptive Sync kallas även Freesync av AMD, det är samma teknik.

det stämmer den är G-Sync Compatible var tvungen att kolla på samsungs hemsida
modellen på min skärm är denna LC49G95T så då spelar det mindre roll alltså.

så 5080 är ingen ide att kolla på ens
5070ti eller 9070xt är modellerna som gäller isåfall
jag har ett 3080ti idag kommer jag få ett lyft oavsett vilket jag tar eller vad säger ni

