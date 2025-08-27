Nvidia eller Amd för Samsung Odyssey G9 skärm

börjar bli dags att köpa mig ett nytt grafikkort
men vet inte vilket jag ska välja
självklart vill jag spara så mycket jag kan på bygget
men vill ha nåt som funkar
vilket kort skulle ni rekomendera för en
Samsung Odyssey G9 skärm (5120 x 1440 )
tänkte först ett RTX 5080 men RTX 5070ti eller 9070XT kanske funkar lika bra vad säger ni??
skärmen har G-Sync om det skulle spela nån roll
Skärmen har troligtvis inte G-Sync utan är G-Sync Compatible. Riktig G-Sync fungerar bara med Nvidia-kort medan G-Sync Compatible är en certifiering för VESA Adaptive Sync som fungerar med både Nvidia, AMD, och Intel. VESA Adaptive Sync kallas även Freesync av AMD, det är samma teknik.
