Asus TUF Gaming Gold 1000W 3.0 + Intressekoll Lian li a3 + Vertikalt GPU KIT

Hej!

Pga köp av SFL-X så säljer jag min nuvarande PSU.

Köpt på sweclockers marknad oöppnat förra hösten(finns kvitto från inet).

OBS att det blivit använt sparsamt sedan dess, dvs det är inte o-öppnat längre

Alla kablar samt originalförpackning medföljer.

Kommer inte släppas för under 800kr, Köp nu på 1000kr.

Sedan så har jag tankar på att byta till ett vertikalt chassi då jag blivit förvisat till garderoben. Så tänkte kolla intresset för mitt Dan A3 chassi (har både valnöt och den svarta fronten) med Vertikalt GPU KIT. Känner jag att jag får en rimligt summa för dem så är försäljning aktuellt. Original kartonger samt kvitton från Inet respektive Proshop finns.

Har tyvärr inga bra bilder på nätagget då det sitter i datorn fortfarande, bilden är från när det var oöppnat.

Reserverar mig rätten att neka försäljning om jag inte är nöjd med bud, och att sälja till den jag vill.

Hämtning i Umeå är att föredra, men har kartonger till allt så frakt går att lösa!

https://www.inet.se/produkt/6905738/asus-tuf-gaming-1000w-gol... (3.0 istället)

https://www.inet.se/produkt/6906540/lian-li-a3-matx-svart-val...

https://www.inet.se/produkt/6906652/lian-li-a3-3-slots-vertik...

