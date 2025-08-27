Bygga NAS det billgaste allternativet.

Dualbot, w10, Ubuntu, 2600k
Det jag hittade när jag kollade liknande var HP Elitedesk 800 SFF. Jag körde G4 varianten för i5 8500 CPU. Ska ha plats för 2 x 3.5 HDD och en m2. Går att hitta för under 2000 på tradera och ebay.de. Annars har refurbed också rätt prisvärda ex.
Skrivet av Sagittarius A:
Det jag hittade när jag kollade liknande var HP Elitedesk 800 SFF. Jag körde G4 varianten för i5 8500 CPU. Ska ha plats för 2 x 3.5 HDD och en m2. Går att hitta för under 2000 på tradera och ebay.de. Annars har refurbed också rätt prisvärda ex.
Ja färdiga byggen är ju ett alternativ för då får man med allt, nätagg och minnen koster ju, men kommer nog aldrig klå detta i pris då jag nog kommer hamna lite under tuselappen med detta moderkort.
men det är ju som ditt svar som jag söker, men det ser ut som att jag har hittat det absolut billigaste alternativet.
Kul att se om någon kan klå mitt bygge ?
Har redan ett TFX nätagg kostnad 305 SEK. Ska ändra min post.
Men vänta nu, A68N-2100K har bara två SATA platser. Då måste jag lägga OS på någonting så då blir det ytterligare en kostnad.
fast jag äger ju en gammal HDD som kan få få som OS.
Han detta duga för något NAS OS annars får det bli någon billig portabel disk av något slag.
Så här är det ju hela tiden när jag jämför alla alternativ som finns. Det är lätt hänt att man måste lägga till något och då drar kostnaden genast i väg.
