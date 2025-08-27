Bygga NAS det billgaste allternativet.

Skall bygga något som skall vara billigt först och främst, inget krav på prestanda. har verkligen kollat genom hela nätet, jämfört många olika moderkort. ChattGPT förslag är tre gånger dyrare.

Den skalla gå som enkel NAS med två HDD. (Har en annan lite "vassare" labbsserver redan på en Intel n100)

Kollat in olika rasberry pi med diverse SATA-hat men kostnaderna går snabbt i väg sen känns det lite instängt med den processorn.

Har också letat blad olika begagnade "klientdatorer" men där är det ofta något krångel Exempel: Bara en SATA port. man kan modda extradisk utanför chassiet med då får man köra på USB och det ser jag inte som ett bra alternativ.

Det billigaste och bästa jag hittat BIOSTAR A68N-2100K verkar vara perfekt.

Två SATA

Man får stå ut med en AMD E1-6010 men är nog ok för mitt låga krav.

Vad är viktigt att tänka på när det gäller "Stöd för" missar jag någon funktion eller något som gör att jag borde överge det här bygget. Jag kan inte så mycket om det här än men vad är bra att titta efter när jag läser manual ?

Biostars hemsida

https://www.biostar.com.tw/app/en/mb/introduction.php?S_ID=97...

håller på och läser på lite nu.

Edit: nätagg finns redan så det blir 925, sen skall man ha nått minne och en liten fläkt kanske. låda blir en mod.

Moderkort 620 med frakt

https://www.proshop.se/Moderkort/BIOSTAR-A68N-2100K-Moderkort...

Nätagg 305 SEK

Silverstone TX300W TFX