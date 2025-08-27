Forum Datorer och system Server Tråd

Bygga NAS det billgaste allternativet.

1
Bygga NAS det billgaste allternativet.

Skall bygga något som skall vara billigt först och främst, inget krav på prestanda. har verkligen kollat genom hela nätet, jämfört många olika moderkort. ChattGPT förslag är tre gånger dyrare.

Den skalla gå som enkel NAS med två HDD. (Har en annan lite "vassare" labbsserver redan på en Intel n100)

Kollat in olika rasberry pi med diverse SATA-hat men kostnaderna går snabbt i väg sen känns det lite instängt med den processorn.
Har också letat blad olika begagnade "klientdatorer" men där är det ofta något krångel Exempel: Bara en SATA port. man kan modda extradisk utanför chassiet med då får man köra på USB och det ser jag inte som ett bra alternativ.

Det billigaste och bästa jag hittat BIOSTAR A68N-2100K verkar vara perfekt.

Två SATA
Man får stå ut med en AMD E1-6010 men är nog ok för mitt låga krav.

Vad är viktigt att tänka på när det gäller "Stöd för" missar jag någon funktion eller något som gör att jag borde överge det här bygget. Jag kan inte så mycket om det här än men vad är bra att titta efter när jag läser manual ?

Biostars hemsida
https://www.biostar.com.tw/app/en/mb/introduction.php?S_ID=97...
håller på och läser på lite nu.

Edit: nätagg finns redan så det blir 925, sen skall man ha nått minne och en liten fläkt kanske. låda blir en mod.

Moderkort 620 med frakt
https://www.proshop.se/Moderkort/BIOSTAR-A68N-2100K-Moderkort...

Nätagg 305 SEK
Silverstone TX300W TFX

Medlem

Det jag hittade när jag kollade liknande var HP Elitedesk 800 SFF. Jag körde G4 varianten för i5 8500 CPU. Ska ha plats för 2 x 3.5 HDD och en m2. Går att hitta för under 2000 på tradera och ebay.de. Annars har refurbed också rätt prisvärda ex.

Det jag hittade när jag kollade liknande var HP Elitedesk 800 SFF. Jag körde G4 varianten för i5 8500 CPU. Ska ha plats för 2 x 3.5 HDD och en m2. Går att hitta för under 2000 på tradera och ebay.de. Annars har refurbed också rätt prisvärda ex.

Ja färdiga byggen är ju ett alternativ för då får man med allt, nätagg och minnen koster ju, men kommer nog aldrig klå detta i pris då jag nog kommer hamna lite under tuselappen med detta moderkort.
men det är ju som ditt svar som jag söker, men det ser ut som att jag har hittat det absolut billigaste alternativet.

Kul att se om någon kan klå mitt bygge ?

Har redan ett TFX nätagg kostnad 305 SEK. Ska ändra min post.

Medlem

Men vänta nu, A68N-2100K har bara två SATA platser. Då måste jag lägga OS på någonting så då blir det ytterligare en kostnad.
fast jag äger ju en gammal HDD som kan få få som OS.

Han detta duga för något NAS OS annars får det bli någon billig portabel disk av något slag.

Så här är det ju hela tiden när jag jämför alla alternativ som finns. Det är lätt hänt att man måste lägga till något och då drar kostnaden genast i väg.

