Värdering av dator

Hej.

Har ett ITX bygge som var tänkt att frugan skulle ha i sin firma men det har bara blivit ståendes så tänker att jag lika gärna kan ta och sälja av den.

Systemet är som följer

Chassi: Cooler Master NR200P vit

CPU: Ryzen 5 5600G

MOBO: ROG Strix B550-I Gaming wifi (kabeln till wifi antennen är lite naggad av vår valp men fullt funktionell)

RAM: Corsair vengeance (2x16GB) DDR4-3600 MHz CL18

CPU Kylning: Noctua

PSU: Corsair SF750

Lagring: Sitter två NVME stickor på totalt 1.5 tb

Övrig kylning: 2st noctua nf f12 2000 pwm

Har lite funderingar att byta GPU i mitt nuvarande system och kan i så fall installera ett Gigabyte RTX 3070 AURUS 8GB med.

Tar gärna emot värdering både med och utan GPU:n