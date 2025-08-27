Värdering av dator

robbz84
Medlem
●
Visa signatur
| Ryzen 7 5700X3D | Corsair Titan 280 | 3070 Aorus | Hyte Y60 | 64gb 3200 | Samsung G8 OLED |
Hej.
Har ett ITX bygge som var tänkt att frugan skulle ha i sin firma men det har bara blivit ståendes så tänker att jag lika gärna kan ta och sälja av den.
Systemet är som följer
Chassi: Cooler Master NR200P vit
CPU: Ryzen 5 5600G
MOBO: ROG Strix B550-I Gaming wifi (kabeln till wifi antennen är lite naggad av vår valp men fullt funktionell)
RAM: Corsair vengeance (2x16GB) DDR4-3600 MHz CL18
CPU Kylning: Noctua
PSU: Corsair SF750
Lagring: Sitter två NVME stickor på totalt 1.5 tb
Övrig kylning: 2st noctua nf f12 2000 pwm
Har lite funderingar att byta GPU i mitt nuvarande system och kan i så fall installera ett Gigabyte RTX 3070 AURUS 8GB med.
Tar gärna emot värdering både med och utan GPU:n
| Ryzen 7 5700X3D | Corsair Titan 280 | 3070 Aorus | Hyte Y60 | 64gb 3200 | Samsung G8 OLED |
Spelnyheter från FZ
Copyright © 1999–2025 Geeks AB. Allt innehåll tillhör Geeks AB.
Citering är tillåten om källan anges.