5070 Köpes

Är det någon som har ett hyfsat 5070 eller 5070ti som ligger och skräpar.
Efter en felaktig repaste och repad på ett 3080 FE så vore det trevligt med ett kort som funkar i datorn medans man meckar med 3080:t
Har tyvärr inget kort, men med tanke på hur begagnatmarknaden är så finns det en fyndvara på netonnet:
https://www.netonnet.se/art/fyndvaror/datorkomponenter/grafikkort/asus-x-geforce-rtx-5070-prime-12gb-oc/x1053644.7282/
Ger iaf Garanti om de nu går begagnat för liknande priser.
Ja precis det var ju bra pris men finns inte i webblager just nu och jag har lite för långt till norrköping
