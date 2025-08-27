Forum Övrigt Nyhetskommentarer Tråd

Veckans fråga: Vad är viktigast när du väljer skärm?

Melding Plague

Veckans fråga: Vad är viktigast när du väljer skärm?

Skärmvalet kan göra skillnaden mellan en medioker och fullständig inlevelse. Vad är viktigast för dig?

Läs hela artikeln här

Observera att samma trivselregler gäller i kommentarstrådarna som i övriga forumet och att brott mot dessa kan leda till avstängning. Kontakta redaktionen om du vill uppmärksamma fel i artikeln eller framföra andra synpunkter.

Medlem

Skärmstorlek, uppdateringsfrekvens och.... dot pitch.

Hjälpsam

Jag valde storlek.
Upplösning och uppdateringsfrekvens kostar prestanda, vilket kräver ett kraftfullare grafikkort än det jag har, det är förbannat dyrt att spela i 4k på höga inställningar.
Så jag väljer medvetet en lägre upplösning och att betala extra för hög uppdateringsfrekvens är i mitt fall pengar i sjön.

Medlem

Knasfråga. Det är en kombination av dessa.

Medlem

Svarade "färgåtergivning", men absolut svärta likt OLED och Mini LED är också högt upp i listan.

Njuter mest av film/serier eller pysslar med bildbehandling, så uppdateringsfrekvens och svarstider ska bara vara "good enough".

Viktigast är att skärmen i sig går att kalibrera likvärdigt med övriga skärmar.

Medlem

När jag nu har haft OLED sedan november förra året så kan jag inte gå tillbaka till något annat. Svarade därför paneltyp.

Medlem

Priset, allt annat är sekundärt, utom möjligen att den faktiskt fungerar.

Medlem

I liknande undersökning får man tex ranka de tre viktigaste parametrarna. Nu med endast en egenskap blir det lätt yxigt

Medlem

Svaret är och kommer alltid att vara en kombination.
Ifall jag bara kan välja på en egenskap så bara avstår jag istället.

Medlem

En komplex fråga där varje enskild punkt är viktig i princip.

Rätt storlek med rätt upplösning till den storleken, tillräckligt hög uppdatering för att det skall vara flyt. Som hobbyfotograf är förstås korrekt färgåtergivning och bra färgrymd delar som beaktas med därtill hörande paneltyp. Sen vill jag ha en matt skärm då jag inte sitter i en bunker. Flera ingångar så alla mina datorer kan anslutas, KVM switch är trevligt tack vare flera datorer. Det enda av det uppradade som inte är viktigt för mig är responstid då jag inte spelar fps spel. Naturligtvis vill jag inte betala ett överpris. Det är precis som resten av livet en fråga om hur man kompromissar för bäst utfall.

Medlem

Ghosting

Medlem

En kombination, men om jag absolut måste välja så går uppdateringsfrekvensen först

Quizmästare Gävle 2022

Går inte svara på ju.. i detta fallet så är ju inget värt något utan det andra.

Man skulle kunna rangordna men det är något annat

Medlem
Skrivet av macmann1:

En kombination, men om jag absolut måste välja så går uppdateringsfrekvensen först

Samma => skulle inte kunna jobba med 60hz längre då man vant sig vid 240hz.

Medlem

All of the above + att den är rätt krökt om det är en utlrawide.

Medlem

Pixeltäthet, uppdateringsfrekvens, storlek.

Medlem

Går ju knappast välja endast ett alternativ....

Medlem

Väljer numera upplösning först, och därefter prioriterar jag andra saker - som också kan vara viktiga.

Har en 24" 4K-skärm sedan några år, ett av de bästa köp jag gjort. Paneltypen är Samsungs PLS, som väl är en variant av IPS. 60Hz, har lindrig Freesync. Priset har jag glömt, men ny från konkursbo, kring 2000kr för några år sedan.

Skulle aldrig vilja gå till en lågupplöst skärm igen, sedan många år har man ju vant sig vid skarpa skärmar på mobilerna och alltså 4K på datorer, märkvärdigt att det på exempelvis kontor tog så lång tid innan 4K blev normen. Ja, om det ens är norm än. För spel förstår jag att 4K kan vara lite tungt, eller har varit förr åtminstone.

Medlem

Kurvat ska det vara!

Medlem

Valde annat. Det är ju en kombination av allt. Just nu sitter jag med en LG C2 42"men kanske byter till en 32" 4k OLED och hänger den här i sovrummet.

Medlem

Storlek, Panel samt Upplösning är allt jag har brytt mig om hittills.

Kan möjligen lägga till Uppdateringsfrekvens och tillgängliga Portar vid nästa val, för antingen måste man ha en GPU som har Portar som passar skärmarna, eller så får man köpa skärmar som har Portar som passar GPU.

Ja, det var kanske lite onödigt övertydligt men då har väl inte alla fått inköpt ett par hundra skärmar till ett kontor och ingen kollade att de hade VGA uttag som fanns på de flesta datorer - och samtidigt saknade HDMI och DP. Det var några år sedan...

Medlem

Typ omöjlig att svara på då det är en kombination, men det allra första jag sållar på i praktiken när man browsar är ju storlek.
Tror jag hoppar över rösta på den här dock…

Medlem

Att den är bättre än föregående skärm.

Medlem

Paneltyp
Då kommer många av de andra punkterna av sig själv på "nyare" skärmar.
OLED i mitt fall.

/Homer_S

Medlem

Beror på hur man tänkt att använda den vad som blir viktigt. Det blir alltid kompromisser. Prisvärdhet är viktigare än priset tycker jag. När man ställt upp sina krav så kollar man på priset på dem som uppfyller kraven och väljer mellan några alternativ. Sedan kollar man på recensioner och användarbetyg. Ofta kan de ha vissa kända fel som man kanske vill undvika. Jag svarade "Annat" eftersom svaret blir "beror på".

Medlem

Helt omöjligt att svara på. Minst hälften av valen är totala deal breakers om de inte uppfylls.

Medlem

Pixeltäthet.

Medlem

I någon sorts ordning: Pris, storlek, paneltyp (t.ex. OLED), pixeltäthet, uppdateringsfrekvens, VRR-stöd, HDR-stöd, fysiskt utseende, RGB.

Medlem

PRIS!

Under förutsättning att den kör rätt storlek, upplösning (4K) och Hz (60 eller mer)
Har noll krav på skärm så bryr mig inte ens om att jämföra andra aspekter

Medlem
Skrivet av Rebben:

Helt omöjligt att svara på. Minst hälften av valen är totala deal breakers om de inte uppfylls.

Samma för mig. Det är en kombination av faktorer som jag tar hänsyn till däe ingen enskild är viktigast.

