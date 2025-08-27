Veckans fråga: Vad är viktigast när du väljer skärm?

Svarade "färgåtergivning", men absolut svärta likt OLED och Mini LED är också högt upp i listan.

Njuter mest av film/serier eller pysslar med bildbehandling, så uppdateringsfrekvens och svarstider ska bara vara "good enough".

Viktigast är att skärmen i sig går att kalibrera likvärdigt med övriga skärmar.