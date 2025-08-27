Forum Ljud, bild och kommunikation Skärmar och TV Tråd

Hdmi Splitter hjälp

Hdmi Splitter hjälp

Jag letar en Hdmi Splitter med 4k 120hz vrr support. Tanken är att Mitt ps5 pro i vardagsrummet ska enkelt kunna byta skärm till ett annat rum. Är bara genom 1 vägg så en 2m hdmi kabel kommer fungera.
Istället för att byta hdmi kabel i ps5.an varje gång så kanske det finns en splitter som fungerar eller någon annan smart lösning.

Kanske funkar? https://noerdic.se/products/nordic-hdmi-switch-2-to-1-and-1-t...

VRR är oklart om en switch påverkar, tror inte det.

De jag sett är ganska dyra med de kraven, runt tusenlappen t ex Nördic HDMI splitter 4k 120hz vrr

Sett att det finns billigare, men ser inget om att de stödjer VRR.

Om jag förstår rätt så skickar den utsignal till båda Hdmi ut portarna hela tiden ? Detta kanske går att gå runt genom att stänga av funktionen där ps5 sätter igång tv.n

En switch till skillnad mot en splitter gör 0 processing, alltså den skickar bara signalen vidare. Så det borde inte påverka signalen ö.h.t givet att det inte är dålig kvalitet på själva switchen. En switch kommer inte heller att skicka given signal till flera utgånar, man väljer utgång med en knapp eller fjärrkontroll. Nån med mer erfarenhet får rätta mig om jag har fel.

Jag tolkar det som att en switch är vad som skulle fungera bäst här, så jag köper ditt spår

Bildexpert 📺

Detta är mer komplicerat än man ibland vill tro. Tyvärr.

Alla HDMI-enheter i någon form påverkar signalen. Inte nödvändigtvis själva bildsignalen men den metadata/EDID och den processning som sker där under, inklusive hantering av HDCP-kryptering. När man kopplar en PS5 till en enhet kommer PS5 kommunicera med den enheten om vad som är tekniskt möjligt i fråga om signalen. Till exempel en Denon-förstärkare som i praktiken är en switch. Allt PS5:n ser är den information Denon-förstärkaren släpper igenom. Då gäller det att dess funktioner matchar TV:n i andra änden.

En HDMI-switch (alltså FLERA källor till EN display) kan beroende på dess tekniska sofistikering verka som i princip genomskinlig för källan genom att den kopierar den metadata/EDID som sink (dvs displayen) skickar ut. Majoriteten switchar man som konsument köper fungerar dock som exemplet med Denon-förstärkaren ovan, att PS5:n endast ser att det finns en Denon-förstärkare i andra änden och vad dess kretsar är kapabla till att passera för signaler.

En HDMI-splitter (alltså EN källa till FLERA displayer) är per definition mycket mer komplext därför att två olika displayer har inte exakt samma signalhantering. Det kan kräva lite olika format på signalen och är det dessutom så besvärligt att man har två olika skärmar med olika upplösning, säg 1440p och 4K, då är det inte säkert det går att lösa enkelt. Dilemmat är då att man har två displayer som ger olika info och kan kräva olika signaltimings på samma gång. No go.

Men åren har detta blivit bättre, likt att dsiplayerna är bättre på att acceptera till exempel 4K-signaler med olika timings. Men det kan var mer komplext med sådant som VRR. Typiskt är att för att det ska bli bäst måste PS5 etc. köra igenom sin videosetup varje gång man byter display. Då är det ett annat besvär.

Sofistikerade HDMI-splitters kan delvis hantera detta genom att man väljer EDID från någon av displayerna, dvs vilken skärms EDID ska passeras till PS5:n i detta fall. En del kan slå ihop EDID från displayerna, merge EDID, så att den metadata som kommer till PS5 är en kombination av både displayerna. Gäller dock fortfarande att båda displayerna kan hantera exakt samma.

Så vad som fungerar och inte fungerar blir därför en kombination av skärmarna i fråga, kapaciteten på splittern och hur PS5:n reagerar. Det är ju ett kombinationsproblem som av sin natur har miljarder olika svar. Ju mer moderna och aktuella displayer man har desto mindre risk för problem.

@laxpudding Hur skulle du lösa problemet? Tv.n är Lg Oled c3 55" och skärmen https://www.inet.se/produkt/2227713/asus-32-rog-strix-xg32ucd... mest troligt. Tanken var att kunna sätta sig i ett annat rum på kvällarna och spela. Men låter som det bästa är att fysiskt byta hdmi sladden då. Kanske skaffa en Hdmi 2.1 adapter så man inte riskerar att ha sönder Ps5 hdmi porten.
Skärmen delas med frugan då hon jobbar hemma så att skaffa en 42 tum lg oled fick negativt svar av frugan

