2021 bestämde mig för att byta bransch, jag var less på att sitta på kontoret och jag ville skapa saker och utföra min hobby på heltid. Jag ville vara en Filmskapare. Mitt första inköp som färsk filmskapare var denna Macbook (som snabbt fick smeknamnet Mäcci)

Såhär fyra år senare så får jag väl erkänna att jag har lyckats, jag är en filmskapare och har gjort reklamfilmer åt stora märken. Men det har vart mycket motgångar och speciellt detta år har varit riktigt tufft. I teorin så har jag tuffat på okej men kunderna betalar inte fakturorna.. Dom har gått i konkurs eller nära inpå från tidpunkten att reklamfilmen har beställts till leverans.

Dethär har satt mig i en jobbig sits. Hyra ska betalas, skatten ska in, kroppen ska också ha sina förbannade kalorier varje dag.

Jag älskar den här datorn och den har aldrig svikit mig. Men när min Plan A – att sälja Natura – gick åt skogen så återstår bara Plan B: sälja Mäcci.

Mäcci har lite stridsmärken(kolla bilderna), den har följt med till Island och majoriteten av Europa. Mäccis stoltaste bedrift är när Idris Elba använde den för att skrolla instagram.

Med det sagt lite specs:

M1 Pro

10 CPU Cores

16 GPU Cores

16GB Ram

512GB Minne

90% Batterihälsa

Nämnvärt är att jag har mitt bohag i Österrike, Jag har kvar kartongen så den går att skicka snabbt,säkert och försäkrat. Och då postnord är minimalt involverade så kommer datorn troligtvis fram snabbare än om datorn kom från inrikes.

En kort FAQ:

Varför säljer du datorn?

- Min Hyresvärd accepterar varken Natura eller "Exposure" som betalning

Hur många fps i CS2?

- Fler än 60

Varför säljer du inte Mäcci i Österrike?

- Svenskt tangentbord

Kan jag lita på dig?

- Jag vill tro det, jag har varit medlem i många år, testpilot och annat pyssel.

Vad bänkar du?

- Med Mäcci bänkar jag bilar

Vad bänkar Mäcci?

- 802 Poäng i Cinebench 2024

Är Mäcci snabb?

- Ja den renderar filmer snabbare än vad mina kunder hinner gå i konkurs

Ingår original laddare?

- Självklart

Kan man spela på den?

- Ja, men om du köper den för att spela roblox så kommer jag att dömma dig i smyg.

Vad är meningen med livet, universum och allt?

- 42. Men Mäcci kan åtminstone hjälpa dig googla varför.

Har du använt ChatGPT för denna annons?

- Skärp dig

