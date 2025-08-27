Värdering, Acer Nitro i5-10400

Tänkte byta ut ena grabbens dator och tänkte be om lite värderingshjälp.
Det är en Acer Nitro N50 som köptes 2020-12.
I5-10400F
32GB
512 m.2 SSD
Enkelt 500W nätdel
Antingen sälja den utan grafikkort eller med ett Arc B580 LE.
Förstår att den inte lär vara het på denna marknaden, men kanske går att kränga på exempelvis Blocket.
Tack på förhand för tips och riktlinjer.
Har nog ingen bra värdering, men skulle tro att du har bäst chans att sälja en prebuilt så komplett som möjligt med GPU och allt inkluderat, de som är mer angelägna att pilla med delar själva siktar nog inte in sig på att köpa en sådan.
*-<|:C-<-<
Nytt namn, samma bismak.
typ 1000kr utan GPU? stoppar du i ett ARC B580 kan du kanske få ut 3000kr.
R7 5800X3D / RTX 4070 / 32GB Ram / 1 + 2 TB M.2 SSD / X570 Bräda / 850w Nätagg.
32 Tums Skärm 1440p 144hz Curved VA panel.
Prylar säljes,
köpes,
bytes
och skänkes
Spelnyheter från FZ
Copyright © 1999–2025 Geeks AB. Allt innehåll tillhör Geeks AB.
Citering är tillåten om källan anges.