Forum Datorer och system Stationära datorer Köpråd Tråd

Värdering, Acer Nitro i5-10400

1
Skriv svar
Permalänk
Medlem

Värdering, Acer Nitro i5-10400

Tänkte byta ut ena grabbens dator och tänkte be om lite värderingshjälp.

Det är en Acer Nitro N50 som köptes 2020-12.
I5-10400F
32GB
512 m.2 SSD
Enkelt 500W nätdel

Antingen sälja den utan grafikkort eller med ett Arc B580 LE.

Förstår att den inte lär vara het på denna marknaden, men kanske går att kränga på exempelvis Blocket.

Tack på förhand för tips och riktlinjer.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Hedersmedlem

Har nog ingen bra värdering, men skulle tro att du har bäst chans att sälja en prebuilt så komplett som möjligt med GPU och allt inkluderat, de som är mer angelägna att pilla med delar själva siktar nog inte in sig på att köpa en sådan.

Visa signatur

*-<|:C-<-<

Nytt namn, samma bismak.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

typ 1000kr utan GPU? stoppar du i ett ARC B580 kan du kanske få ut 3000kr.

Visa signatur

R7 5800X3D / RTX 4070 / 32GB Ram / 1 + 2 TB M.2 SSD / X570 Bräda / 850w Nätagg.
32 Tums Skärm 1440p 144hz Curved VA panel.

Redigera
Citera flera Citera
1
Skriv svar