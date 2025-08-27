Värdering, Acer Nitro i5-10400

Tänkte byta ut ena grabbens dator och tänkte be om lite värderingshjälp.

Det är en Acer Nitro N50 som köptes 2020-12.

I5-10400F

32GB

512 m.2 SSD

Enkelt 500W nätdel

Antingen sälja den utan grafikkort eller med ett Arc B580 LE.

Förstår att den inte lär vara het på denna marknaden, men kanske går att kränga på exempelvis Blocket.

Tack på förhand för tips och riktlinjer.