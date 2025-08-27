Forum Övrigt Nyhetskommentarer Tråd

Framework lanserar RTX 5070-bestyckade Laptop 16

Melding Plague

Framework lanserar RTX 5070-bestyckade Laptop 16

Liksom salladsbuffén i matbutiken är självplock sällan billigt.

Läs hela artikeln här

Medlem

Ja, den blir nog inte så poppis när något sådant med liknande specs med minne, lagring, 5070 och en OLED skärm inkluderat finns för ett pris som är under grundutförandet av en Framework.

Ryzen 5950X | 32GB DDR4 | Sapphire RX 9070 XT | LG OLED C2 42" | Arch BTW

Medlem

Ser jävla fin ut men över 30k på ganska standard val är fan saftigt.

Deras målgrupp är nog arbetare dock, inte privatpersoner.

Expansioner, 4 skärmar, massa ram är drömmen i jobbdatorn.

i9 11900k ||32GB 4000MHz CL15||ASUS ROG STRIX Z590-E||Noctua NH-D15s
Intel Arc a750 ||Samsung 980 pro|| EVGA Supernova G3 850W
Asus xonar essence STX|| Lian-Li O11 Dynamic XL
Asus VG27AQ 165Hz IPS, Sennheiser HD650, Logitech g502 Hero, fUnc f30r, Vortex TAB90M, Audio-Technicha ATR2500x-USB
Server: x10SL7-F, Xeon E3 1230v3, 32GB Samsung ECC ram, 6x3TB WD RED, FD Node 804.

Medlem
Skrivet av BergEr:

Ser jävla fin ut men över 30k på ganska standard val är fan saftigt.

Det går säkert att köpa en ihoplimmad dator med samma prestanda för mindre pengar, här är grejjen att du kan byta delar själv, inklusive gpu.

Medlem

Måste stå fel i artikeln. Det är väl Firework den heter

There are two kinds of people: 1. Those that can extrapolate from incomplete data.
Min tråkiga hemsida om mitt bygge och lite annat smått o gott: www.2x3m4u.net

Medlem
Skrivet av Charles Finley:

Det går säkert att köpa en ihoplimmad dator med samma prestanda för mindre pengar, här är grejjen att du kan byta delar själv, inklusive gpu.

Förstår poängen med Framework och har följt dem sen före första produkten.

Det är bra koncept men ändå en jävla prislapp, för privat byter man ju inte delar så ofta. Men när man sitter där tio år senare och ska byta GPU eller CPU är man kanske väldigt glad att man köpte en sån.

i9 11900k ||32GB 4000MHz CL15||ASUS ROG STRIX Z590-E||Noctua NH-D15s
Intel Arc a750 ||Samsung 980 pro|| EVGA Supernova G3 850W
Asus xonar essence STX|| Lian-Li O11 Dynamic XL
Asus VG27AQ 165Hz IPS, Sennheiser HD650, Logitech g502 Hero, fUnc f30r, Vortex TAB90M, Audio-Technicha ATR2500x-USB
Server: x10SL7-F, Xeon E3 1230v3, 32GB Samsung ECC ram, 6x3TB WD RED, FD Node 804.

Medlem
Skrivet av Rollese:

Ja, den blir nog inte så poppis när något sådant med liknande specs med minne, lagring, 5070 och en OLED skärm inkluderat finns för ett pris som är under grundutförandet av en Framework.

Svårt att jämföra. Du kan inte uppgradera den där längre fram. Med Framework kan du byta moderkort+CPU om ett par tre år istället för att behöva köpa en helt ny laptop när du vill ha nåt bättre. Och om du gör det 2 eller fler gånger sparar du säkert en bra slant på det även om den initiala kostnaden är högre.

Medlem
Skrivet av Rollese:

Ja, den blir nog inte så poppis när något sådant med liknande specs med minne, lagring, 5070 och en OLED skärm inkluderat finns för ett pris som är under grundutförandet av en Framework.

Gå till inlägget

Tvärt om i min mening. Framework har gjort alla andra laptops i storleksklasserna som är relevanta helt redundanta och ointressanta.

Nybörjare på Linux? Se hit! #15665841

