Retro komponenter (Komplett dator utan chassi/HDD!, Pentium II, Creative, ATi m.m)

Tänkte kolla i fall det finns någon som är intresserad av denna kompletta dator (utan chassi och HDD, endast komponenterna på bild). Allting fungerar utmärkt och har suttit ihop tillsammans. Datorn har kört Windows 95, men uppgraderats till 98 vid något tillfälle, observera att inga diskar medföljer. Jag reserverar mig för att någon siffra kan vara fel nånstans, men det bör stämma.

Processor: Intel Pentium II 266

Moderkort: Soyo SY-6KBE

Minne 1: 128MB Hyundai GM72V66841ET7K RAM (1x128)

Minne 2: 32MB LGS GM72V16821CT10K RAM (1x32)

Ljudkort: Creative CT4180 (16-BIT ISA Sound Blaster Vibra)

Grafikkort: ATI 3D Rage II+ DVD (4MB)

PSU: FKI ATX-250-1 (250W)

Plus: Massa kablage!

Lite av ett unikt klipp för dom som söker sånt här. Denna dator har stått orört ända sen 1999 och det var knappt ens damm på delarna! allt ser ut som nytt! Utmärkt för o bygga en retro-PC från 90-talet, och lira lite DOS spel på eller liknande

Budgivning från 200kr Jag avgör vem som får köpa grejerna, var när hur och varför. Hämtas i Oskarshamn eller skickas enligt postens tabeller.

Läs hela annonsen här