KKL hjälp begagnat bilköp ifrån bilhandlare

KKL hjälp begagnat bilköp ifrån bilhandlare

Tjena på er sweclockers! Skulle behöva ha lite input/bollplank för följande scenario jag just nu har med bilhandlaren jag köpte våran bil ifrån.

Kort backstory:
2024/05: Köper en begagnad Skoda Octavia (2021) med cirka 3300 mil på mätaren, Ifrån en större bilhandlare.
Medföljer gör en 1 årig "das weit auto" garanti som "nybilsgaranti" som nu är utgången.

 Hade lite batteristrul under vinterhalvåret som bilhandlaren senare swappade batteriet till slut efter 2 inlämningar på denna så kallade garantin.

 Nu under sommar perioden fick vi extrema problem med bilens infotainment system att skärmen (där du styr precis allt så som AC osv) började bootloopa något extremt, samt att volymen automatiskt ökade successivt eller helt direkt vilket var ganska så irriterande milt sagt.

Fabriksåterställer bilen helt i ett försök att få iordning på det, infotainmenten/skärmen fungerar nu igen precis som det är tänkt strålande! Eller så trodde jag.. Allt fungerade fint i 2 veckor sen började problemet igen att volymen ökar direkt eller successivt ( Körde med grabben i bilen och volymen gick upp till max direkt, inte direkt snällt mot hans örontrummor)..

 Får tid hos bilhandlaren/verkstaden idag 27/8 och jag var tydlig vid inlämnandet att jag ansåg att detta rör sig om ett ursprungligt fel och jag lämnar in den på reklamation.

Får nu ett meddelande om att bilen är klar och finns att hämta upp mot en kostnad på 2500;-

Ringer då upp verkstaden och ifrågasätter vad som har gjorts och får till svar att den har blivit uppdaterad i systemen som åtgärdade problemet, verkstadschefen förklarar då att våran "garanti" har gått ut och att om jag inte ansåg att detta var rätt så fick jag prata med försäljaren som sålde bilen till oss ifrån början? Ifrågasätter också dessa uppdateringar kan inte jag som konsument inte göra då det rörde sig inte om OTA uppdateringar utan fabriksuppdateringar som fabrikerna släpper för att motverka problem som dessa istället för att byta ut hårdvaran i bilarna (what?).

Då är min tankeställning, kan inte detta tolkas som ett ursprungligt fel enligt KKL? Felet är ju inte direkt omfattande av något "slitage" eller dylikt trots begagnad bil och bara dök upp ifrån ingenstans för oss, vilket jag misstänker hände vid någon OTA uppdatering eller servicen som gjordes på den i början av året, om dem uppdaterade bilen vid det tillfället?

Behöver som sagt bara lite input/bollplank innan jag skickar ett skriftlig mail till försäljaren om jag nu ska vara påstridig om jag har rätten på min sida.

 

Du har tre års reklamationsrätt från köp och de första två åren så är det upp till försäljaren/tillverkaren att bevisa att det inte var ett ursprungsfel. Är det fel i mjukvaran skulle jag nog våga påstå att det eventuellt kan täckas av en reklamation men svårt att veta på rak arm.

Tror reklamationsrätten är 3 år även på bilar. Så den var typ ett år utanför reklamation.

Men ja håller med om att 2500:- ä fan saftigt för att göra en mjukvaruuppdatering som borde kunna gjorts automagiskt utan att behöva passera verkstad om det är ett känt fel.

Även begagnade bilar täcks av reklamationsrätten från dagen de säljs.

Möjligt. Men är inte den betydligt kortare?

Vill minnas typ 3 månader eller nå sånt.

Kan visserligen ändrats har inte besökt en märkesverkstad på 10 år föredrar att inte blir rånad...

Men vet att ja fått en ny koppling och växellåda till nån gammal bil på d n för sådär 20 år sedan på reklamationen.

Tack för svar! Ja jag har ju personligen reklamationsrätt i 3 år ifrån mitt inköpsdatum och KKL tar ingen hänsyn om bilen är begagnad eller inte vad jag kan läsa mig till om det inte handlar om slitagedelar..
Min sammanfattning på det hela är princip: Min bil fungerar inte som den ska och jag har inte påverkat detta eller orsakat detta felet, ni löser det med en fabriksuppdatering som jag som konsument inte har tillgång till och ni vill att jag ska stå för kostnaden?

