Dell Latitude 7490 - i7-8650U/16GB/512GB SSD - Dell Latitude 5500 i7-8665U/16GB/512GB SSD

Hej! Har Dell Latitude laptops till salu.

5st Dell Latitude 7490

Intel(R) Core i7-8650U 1,90GHz vPro (4 kärnor/8 trådar, Max Turbo Frekvens. 4,2GHz)

16GB DDR4 2400MHz

512GB SSD

14" skärm Full HD 1920 x 1080 upplösning

4st av dom har "Excellent" batteri enligt BIOS, 1st har "Good".

Pris: 2200kr st för dom med "Excellent" batteri, 1850kr för den med "Good"

———————————————————

1st Dell Latitude 5500

Intel(R) Core i7-8665U 1,90GHz vPro (4 kärnor/8 trådar, Max Turbo Frekvens. 4,8GHz)

16GB DDR4 2400MHz

512GB SSD

15.6" skärm Full HD 1920 x 1080 upplösning

"Excellent" batteri enligt BIOS

Pris: 2500kr

Datorerna kommer installerade med Windows 11 Pro (aktiverade genom licenserna som är bundna till dom).

Laddare medföljes till samtliga.

Kylpastan byts ut (MX-4) på alla innan försäljning.

PM för mer info & bilder.

Kan skickas eller hämtas i centrala Örebro.

Hej!

Hur kommer det sig att du har 5 likadana datorer liggandes? Jag är intresserad av en Latitude 7490 med excellent batteri. Orkar nog inte köra och hämta den så med frakt. Pm?

Richard aka inkui

Tjena. Skickat PM!

