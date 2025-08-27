Dell Latitude 7490 - i7-8650U/16GB/512GB SSD - Dell Latitude 5500 i7-8665U/16GB/512GB SSD

n0xi
Medlem ★
●
Hej! Har Dell Latitude laptops till salu.
5st Dell Latitude 7490
Intel(R) Core i7-8650U 1,90GHz vPro (4 kärnor/8 trådar, Max Turbo Frekvens. 4,2GHz)
16GB DDR4 2400MHz
512GB SSD
14" skärm Full HD 1920 x 1080 upplösning
4st av dom har "Excellent" batteri enligt BIOS, 1st har "Good".
Pris: 2200kr st för dom med "Excellent" batteri, 1850kr för den med "Good"
———————————————————
1st Dell Latitude 5500
Intel(R) Core i7-8665U 1,90GHz vPro (4 kärnor/8 trådar, Max Turbo Frekvens. 4,8GHz)
16GB DDR4 2400MHz
512GB SSD
15.6" skärm Full HD 1920 x 1080 upplösning
"Excellent" batteri enligt BIOS
Pris: 2500kr
Datorerna kommer installerade med Windows 11 Pro (aktiverade genom licenserna som är bundna till dom).
Laddare medföljes till samtliga.
Kylpastan byts ut (MX-4) på alla innan försäljning.
PM för mer info & bilder.
Kan skickas eller hämtas i centrala Örebro.
Hej!
Hur kommer det sig att du har 5 likadana datorer liggandes? Jag är intresserad av en Latitude 7490 med excellent batteri. Orkar nog inte köra och hämta den så med frakt. Pm?
Richard aka inkui
Hej!
Tjena. Skickat PM!
