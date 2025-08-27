Söker AM4 uppgradering

Hej

Som ensamförsörjande 2-barnsfar så har jag begränsad ekonomi, så jag tänkte kräma ut max ur min am4 station så att jag kan spela BF6 :). Nuvarande setup är:

Ryzen 5 2600

Titan X

16 gb ram

Saker jag söker är t.ex

Ryzen 7 5700X3D / 5800X3D

RX 7800 / RX 7900XT/XTX

2x16gb ram DDR4

Jag är öppen för förslag och alla erbjudanden beaktas.

Bor du inte på västkusten runt Falkenberg så vill jag ha ditt pris inklusive frakt.

Mvh Emil

