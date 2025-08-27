Lenovo M710q Tiny Minidator (i5 7500T, 8GB DDR4, 256GB SSD)

Liten och smidig dator från Lenovo i bra skick.

Det är en Lenovo M710q Tiny Minidator

Mått: cirka 18 x 18 x 3,5 cm

Processor: Intel Core i5 7500T 2.70Ghz (turbo upp till 3.30 GHz)

Minne: 8GB DDR4 (går att uppgradera till max 32GB)

Lagring: 256GB NVME SSD

Windows 10 Pro är installerad och nollställd.

Portar:

- 6st USB-portar

- 2st DisplayPort

- Nätverksport

- Ljud (in och ut)

Kommer med laddare/strömadapter. Det finns också Wifi och Bluetooth men datorn kommer utan antennen så uppkoppling/räckvidd är inte optimal (men den funkar).

Finns att hämta i Malmö men kan även skickas.

Startbud: 700:-

