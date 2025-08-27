Lenovo M710q Tiny Minidator (i5 7500T, 8GB DDR4, 256GB SSD)

Nietszche
Medlem ★
●
Liten och smidig dator från Lenovo i bra skick.
Det är en Lenovo M710q Tiny Minidator
Mått: cirka 18 x 18 x 3,5 cm
Processor: Intel Core i5 7500T 2.70Ghz (turbo upp till 3.30 GHz)
Minne: 8GB DDR4 (går att uppgradera till max 32GB)
Lagring: 256GB NVME SSD
Windows 10 Pro är installerad och nollställd.
Portar:
- 6st USB-portar
- 2st DisplayPort
- Nätverksport
- Ljud (in och ut)
Kommer med laddare/strömadapter. Det finns också Wifi och Bluetooth men datorn kommer utan antennen så uppkoppling/räckvidd är inte optimal (men den funkar).
Finns att hämta i Malmö men kan även skickas.
Startbud: 700:-
