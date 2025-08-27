Hur stor skillnad gör överklockning för spel idag?

Jag har en Intel i5 14600K men mitt moderkort har inte stöd för överklockning. Är det värt 1200kr för att byta moderkort till ett Z760 chipset enbart för överklockning?

Hur stor skillnad gör det i spel idag? Jag spelar i 3440x1440 och mycket AAA-spel. Jag antar att dom flesta spelen jag spelar ("alla" nya) mestadels kräver mer av GPUn än CPUn. Jag spelar inte spel som Civilization eller Flight Simulator.

Om jag skulle byta moderkort skulle jag även byta RAM från DDR4 till DDR5 men det verkar inte göra någon skillnad i praktiken för spel. Jag brukar försöka ligga mellan 90-120fps, så att det ger 5fps mer i ett spel som annars redan snurrar på i 300fps spelar mig ingen roll.

Så vad säger ni, hur stor skillnad gör det idag?

Hårdvara jag sitter på idag är:

14600K, 32GB DDR4 3200MHz, 4070 Super, AIO EK CR240, Asus B660M K D4 moderkort