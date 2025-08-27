Spel- och hobbydator runt 35k

Hej!

Jag har försökt plocka ihop en dator baserat på rekommendationer för liknande byggen i andra trådar, men är väldigt okunnig, så jag känner mig inte helt trygg med att beställa något innan att ni som kan sånt här kikat på det!

Datorn kommer att användas mestadels till spel, både processor-tunga spel som Rimworld, men ser också fram emot att kunna spela mer grafiskt krävande spel på maxad grafik. Gillar även att leka runt en del i Blender och Photoshop.

Det enda jag vet med säkerhet är:

Jag vill ha Fractal Design Epoch Solid chassi (Gillar storleken och gillar inte RGB)

Jag vill ha ett 50-series Nvidia-kort

Jag kommer låta inet bygga ihop den åt mig

Här är vad jag plockat ihop:

Välkomnar tacksamt alla tips och råd, men har också lite egna funderingar:

1. Det ingår tre fläktar i chassit, borde jag köpa till fler ändå?

2. Såg att moderkortets minneshastighet var 5200, men att de flesta minnena har 6000MHz. Borde jag köpa minnen med 6000MHz ändå? Hur funkar det?

3. Har ingen aning om hur jag ska tänka kring processor och kylare, ser det bra ut? Kylaren får inte väga mer än 755g när inet bygger datorn.

4. Har heller ingen aning om hur jag ska tänka kring PSU. Räcker denna, eller borde man säkra med mer W?

5. Priset på datorn just nu är rätt långt under min budget, vart kan jag dumpa mer pengar för att få ut mest nöje? Bättre grafikkort kanske?

Tacksam för all hjälp!