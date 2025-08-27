Forum Datorer och system Stationära datorer Köpråd Tråd

Spel- och hobbydator runt 35k

Spel- och hobbydator runt 35k

Hej!

Jag har försökt plocka ihop en dator baserat på rekommendationer för liknande byggen i andra trådar, men är väldigt okunnig, så jag känner mig inte helt trygg med att beställa något innan att ni som kan sånt här kikat på det!

Datorn kommer att användas mestadels till spel, både processor-tunga spel som Rimworld, men ser också fram emot att kunna spela mer grafiskt krävande spel på maxad grafik. Gillar även att leka runt en del i Blender och Photoshop.

Det enda jag vet med säkerhet är:
Jag vill ha Fractal Design Epoch Solid chassi (Gillar storleken och gillar inte RGB)
Jag vill ha ett 50-series Nvidia-kort
Jag kommer låta inet bygga ihop den åt mig

Här är vad jag plockat ihop:

Välkomnar tacksamt alla tips och råd, men har också lite egna funderingar:

1. Det ingår tre fläktar i chassit, borde jag köpa till fler ändå?
2. Såg att moderkortets minneshastighet var 5200, men att de flesta minnena har 6000MHz. Borde jag köpa minnen med 6000MHz ändå? Hur funkar det?
3. Har ingen aning om hur jag ska tänka kring processor och kylare, ser det bra ut? Kylaren får inte väga mer än 755g när inet bygger datorn.
4. Har heller ingen aning om hur jag ska tänka kring PSU. Räcker denna, eller borde man säkra med mer W?
5. Priset på datorn just nu är rätt långt under min budget, vart kan jag dumpa mer pengar för att få ut mest nöje? Bättre grafikkort kanske?

Tacksam för all hjälp!

https://www.inet.se/lista/OnFbZ/dator

1. Borde räcka om man kör AIOn i toppen som har 2 fläktar som blåser ut.
2. 6000Mhz minnen som finns på moderkortets rekomenderade minneslista installerar inet åt dig och är snabbare. Valde ett par sådana.
3. Valde en AIO istället som inte har en viktbegränsning som kyler bättre än en luftkylare på 755g. Själv föredrar jag AIO då de inte är i vägen när man ska ändra något i datorn och inte belastar moderkortet.
4. För endast 358kr mer får du ett bra 1000w så du har lite mer ifall du skulle vilja uppgradera.
5. Tog ett 5080 med en mycket biffigare kylare än det du valt så att det ska bli så tyst som möjligt.

Valde även en Kingston Fury Renegade SSD med mycket högre specad hållbarhet för några hundringar mer.

