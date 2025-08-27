Forum Datorer och system Mobiltelefoner Tråd

Dela anteckningar mellan iPhone och Android

1
Dela anteckningar mellan iPhone och Android

Hej,

Jag har en Android telefon och sambon har en iPhone, och vi har lyckats dela kalender mha av en Google Kalender på ett smidigt sätt. Men nu hade vi velat dela lite anteckningar, t.ex inköpslistor till affären etc. Finns det något smidigt sätt att göra det på eller behöver vi hitta en ny "Note taking"-app som finns till båda där det synkas via molnet så att det uppdateras direkt när någon skriver i listan?

Google Keep gör det

