hjälp mig välja ny dator 20-23k budget

Har kollat runt en del på färdigbyggda datorer från typ inet och Komplett.
Har byggt mina senaste datorer själv med hopplock av nya/gamla delar, men denna
gången har jag bestämt mig för att köpa allt nytt från början.

Har tittat på Kompletts i265 med 14700kf och 5070ti men även inets variant
med AMD som är Taurus Hardcore gaming med 9800x3d och 9070xt.
Gav mig även på att sätta ihopa ett eget kit som jag isf kommer ha Inet att montera
ihopa åt mig.

https://www.inet.se/lista/t9EzU/7800x3d-9070xt

Kom med åsikter o synpunkter.

Spelar på en 165hz 1440p monitor, kör mest FPS spel som COD och BF eller ARPG typ POE och Diablo.

