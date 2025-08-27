Eftersläpning ljud Xbox (även i TV’ns inbyggda högtalare)

kolbackx
Först kommer bilden, sen kommer ljudet! 😫 Jag trodde det var min soundbar som inte var kompatibel med min nya TV först men nu har jag testat att koppla Xboxen rätt in i TV’n och stänga av alla ljudgrejer jag kan hitta. Provat olika hdmi-kablar (har en kabel som ska stödja hdmi 2.1 8K).
TV’n är ny, en 75” TCL C765 mini-led Google tv. Det finns så man kan ställa in synk både framåt och bakåt (-50 till +400) men jag har satt den på minsta och det räcker inte. Xboxen är en Series X.
Vad mer kan man prova? Detta är sjukt irriterande!
Får det med ibland, från datorn. För mig löses det genom att stänga av tvn och sätta på den igen..
Det har jag testat men det gör ingen skillnad. Alla ljudförbätteingsgrejer är som sagt avstänga. Xboxen rakt in i tv’n med en bra hdmi-kabel. Senaste firmwaren. Har testat med 60 och 120hz. 4K och 1080P. Samma sak ändå. Mycket tydlig delay på ljudet.
