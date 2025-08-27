Eftersläpning ljud Xbox (även i TV’ns inbyggda högtalare)

Först kommer bilden, sen kommer ljudet! 😫 Jag trodde det var min soundbar som inte var kompatibel med min nya TV först men nu har jag testat att koppla Xboxen rätt in i TV’n och stänga av alla ljudgrejer jag kan hitta. Provat olika hdmi-kablar (har en kabel som ska stödja hdmi 2.1 8K).

TV’n är ny, en 75” TCL C765 mini-led Google tv. Det finns så man kan ställa in synk både framåt och bakåt (-50 till +400) men jag har satt den på minsta och det räcker inte. Xboxen är en Series X.

Vad mer kan man prova? Detta är sjukt irriterande!